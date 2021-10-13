Выгорело почти 800 га территории: в Калифорнии продолжаются лесные пожары

Выгорело почти 800 га территории: в Калифорнии продолжаются лесные пожары

Спасатели эвакуируют кемпинги.

Сильная лесной пожар начался неподалеку Санта-Барбары, что в американской Калифорнии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.

Огонь уже выжег 800 гектаров земли. Началась эвакуация: спасатели вывезли несколько кемпингов и ферм.

Локализовать пожар мешает штормовой ветер. Из-за этого от электричества отключили более 20 000 пользователей — спасатели опасаются, что оборванные провода могут вызвать новые возгорания.

Следует заметить, что в штате до сих пор активные десяток очагов лесных пожаров.

Новости мира: в Калифорнии из-за лесного пожара пришлось эвакуировать фермы

Как сообщалось, в пожаре в Северной Калифорнии, представлявшей угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю гражданку США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.

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