Выгорело почти 800 га территории: в Калифорнии продолжаются лесные пожары

Спасатели эвакуируют кемпинги.
Сильная лесной пожар начался неподалеку Санта-Барбары, что в американской Калифорнии.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 октября.
Огонь уже выжег 800 гектаров земли. Началась эвакуация: спасатели вывезли несколько кемпингов и ферм.
Локализовать пожар мешает штормовой ветер. Из-за этого от электричества отключили более 20 000 пользователей — спасатели опасаются, что оборванные провода могут вызвать новые возгорания.
Следует заметить, что в штате до сих пор активные десяток очагов лесных пожаров.
Как сообщалось, в пожаре в Северной Калифорнии, представлявшей угрозу тысячам домов, обвинили 30-летнюю гражданку США Александру Суверневу. Ей грозит до девяти лет тюрьмы за поджог леса. Она гуляла в природном парке в Северной Калифорнии. Женщина рассказала, что хотела развести огонь в лесу, чтобы прокипятить воду из лужи от медвежьей мочи и выпить.