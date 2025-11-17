Выход армии США из Европы: почему Трамп принял это решение и как оно повлияет на аппетиты Путина

Реклама

В Командовании армии США в Европе и Африке сообщили, что речь идет о боевой группе 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии, которая вернется на базу в Кентукки до конца ноября.

«Это не вывод американских войск из Европы и не сигнал уменьшения обязательств (США — Ред.) перед НАТО по статье 5. Скорее, это положительный знак усиления европейских возможностей и ответственности. Наши союзники по НАТО выполняют призыв президента Трампа взять на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы», — пояснили в Командовании.

Европейские СМИ отмечали, что некоторые столицы ЕС были заранее уведомлены о планах Пентагона. И речь идет именно о выводе американских войск из Европы: Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии. В частности, с румынской авиабазы «Михай Когелничану» — центра НАТО в Черном море. После модернизации и расширения она может стать самой большой европейской авиабазой, превзойдя даже Рамштайн в Германии.

Реклама

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован призвал США отказаться от сокращения американского военного присутствия в Европе. По его словам, политическая символичность этого шага именно сейчас, когда для восточного фланга НАТО существует реальная угроза, является несколько странной. А еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил необходимость достижения соглашения с США, которое бы определяло четкие сроки вывода американских войск, чтобы европейские силы смогли их заменить.

Почему администрация Трампа решила начать вывод американских войск из Европы именно сейчас в условиях сверхвысокого риска нападения России на европейские страны восточного фланга НАТО? Читайте в материале ТСН.ua.

В третий раз после Второй мировой: отменить решение Байдена

Нельзя сказать, что Дональд Трамп — первый американский президент, решивший начать постепенное сокращение военного присутствия США в Европе. В 2012-2013 годах Барак Обама впервые после окончания Второй мировой и Холодной войны вывел две бригады США из Германии — это около 7 тыс. военных — из-за сокращения численности американской армии и смещения фокуса внимания США на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности Китай.

После начала российской агрессии против Украины в 2014 году Пентагон свернул планы вывода войск США из Европы до 15 тыс. солдат и сокращения своего военного присутствия до 65 тыс. военнослужащих. Однако в первый президентский срок Трампа США вновь к этому вернулись, анонсировав вывод от 9,5 тыс. до 12 тыс. американских военных из Германии из-за невыполнения Берлином целевых показателей расходов на оборону. Напомним, что под давлением Трампа на саммите НАТО в 2018 году союзники договорились тратить минимум 2% ВВП.

Реклама

Но из-за тогдашнего сопротивления в Конгрессе администрации Трампа не удалось полностью реализовать планы по выводу такого крупного американского контингента из ФРГ, где в целом на разных базах дислоцировались около 35 тыс. военных США. Уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Джо Байден объявил о расширении американского военного присутствия в Европе — США добавили 20 тыс. военнослужащих в Польше, Румынии, Британии, Испании и других странах. В частности, количество войск США в Германии достигло 38,7 тыс.

Эксперты напоминают, что военные миссии и операции на Ближнем Востоке и в Африке координируются преимущественно с американской авиабазы Рамштайн — самой большой за пределами США. К тому же постоянное и ротационное американское военное присутствие в Европе — это еще и весомый сдерживающий фактор для России и ее приспешника Беларуси. Возможно в администрации Трампа считают, что после бомбардировок ядерных объектов Ирана в июне 2025 года США больше не будут проводить никаких операций на Ближнем Востоке, по крайней мере, до окончания второго президентского срока Трампа, поэтому европейские базы им не очень-то нужны. Особенно при условии все большего фокуса США на Китае.

По словам министра обороны Италии Гвидо Крозетто, это началось еще при президентстве Барака Обамы. И это на самом деле правда. Однако на днях замминистра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью CNN заявил, что удары США и Израиля действительно разрушили ядерные объекты Тегерана, но сама программа уцелела. К тому же и перед Европой возникли новые вызовы — появление все большего количества «неизвестных» дронов. Европейские армии уже постепенно разворачивают соответствующие системы защиты, обучая свой персонал. Полученный опыт они могли бы передать и американским военным.

Откуда США выводят войска: под ударом не только восточный фланг НАТО

Сейчас Пентагон финализует разработку Стратегий национальной безопасности и обороны, которые, как ожидается, не только предложат больше переориентировать США на Китай и внутренние вопросы (нелегальная миграция, борьба с наркокартелями и т.д.), но и предусматривают план сокращения американского военного присутствия в Европе. И объявление о возвращении в Кентукки боевой группы 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии — это лишь первый шаг.

Реклама

Различные американские СМИ и источники дают достаточно противоречивую информацию о точном количестве американских военных, которые покинут Европу уже до конца ноября этого года. Politico отмечает, что из Румынии уедут 800 пехотинцев США. CBS News сообщает о 700 американских военных из воздушно-десантных войск, дислоцировавшихся в Германии, Румынии и Польше на ротационной основе.

Около 1000 американских солдат все же останутся в Румынии. Однако в Командовании армии США в Европе и Африке сказали о выводе боевой группы 2-й пехотной бригады 101-й воздушно-десантной дивизии, насчитывающей около 4200 солдат. Можно предположить, что их возвращение домой будет происходить в несколько этапов. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что оборону его страны обеспечивает многонациональная бригада НАТО под руководством Испании. Эстонии, по словам министра обороны страны Ханно Певкура, решение США о выводе своих военных из Европы тоже не коснулось.

Еще в мае этого года, когда стало ясно, что администрация Трампа взяла курс на сокращение военного присутствия в Европе, эксперты предупреждали, что это нужно делать постепенно. Так, например, исследование Международного института стратегических исследований показало, что Европа могла бы полностью обойтись без американской военной поддержки. Но на это ушло бы 25 лет и примерно $1 трлн, без учета дополнительных расходов на разведку, в том числе космическую, командование, координацию и т.д.

Уже не говоря о том, что выход США из Европы повысит риск не только российской агрессии против восточного фланга НАТО. Сейчас Дональд Трамп, судя по планам его администрации, хочет по сути отменить решение своего предшественника Джо Байдена, увеличившего военное присутствие США в Европе до 100-105 тыс. американских военных после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Цель, по словам экспертов Hudson Institute, ясна — это риск войны против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Реклама

«Если подобные политические предпочтения относительно приоритетности в Тихоокеанском регионе приведут к рекомендациям уменьшить присутствие США в Европе, принимающие решения лица должны признать общую угрозу, которую представляют Россия и Китай. Соглашение, подписанное Путиным и Си в мае 2025 года об углублении их всеобъемлющего стратегического партнерства, свидетельствует об этой новой реальности», — предупреждают эксперты Hudson Institute.

Впрочем, Стратегии национальной безопасности и обороны, которые разрабатывает Пентагон, еще должен утвердить Конгресс, где уже выразили двухпартийное недовольство решением администрации Трампа вывести американские войска преимущественно из Румынии. Однако даже если законодатели и утвердят разработанные Министерством войны Стратегии, расклад сил в Конгрессе, который сейчас контролируют республиканцы, после промежуточных выборов в ноябре 2026 года может измениться в пользу демократов, по крайней мере, в одной из палат.