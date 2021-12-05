Выход из НАТО и "отвоевание" Франции: кандидат в президенты спровоцировал стычки своей речью (видео)

Политик с радикально правыми взглядами Эрик Земмур привлек внимание зрелищным скандалом.
В воскресенье, 5 декабря, в пригороде Парижа во время выступления кандидата в президенты Франции Эрик Земмур, который придерживается радикально правых взглядов, возникли стычки между его сторонниками и активистами, протестующими против расизма.
Как сообщает Telegram-канал Mash, массовая драка началась после того, как перед участниками манифестации появился активист в футболке с надписью "Нет расизму".
Поклонники Земмура расценили это как провокацию, а политик привлек к себе внимание зрелищным скандалом.
Как сообщает ТАСС, выступая перед 15 тысячами своих поклонников в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа, Земмур заявил о желании вывести страну из НАТО. "Я хочу, чтобы Франция вышла из-под единного военного командования НАТО", — сказал он.
Политик также отметил, что французы "не будут вассалами Европейского Союза" и объявил о "реконкисте" — "отвоевании" Франции.
Эрик Земмур во Франции известен как писатель и журналист, он из семьи алжирских евреев, но его называют "фашистом, антисемитом, сексистом и ксенофобом". Последние опросы свидетельствуют, что он может пройти во второй тур президентских выборов во Франции.
О своем намерении баллотироваться весной 2022 года на пост президента Франции Эрик Земмур заявил 30 ноября этого года.
Напомним, президент Макрон получил пощечину от мужчины во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.
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