Выход России из соглашения по ядерному плутонию: какие истинные мотивы Кремля
Кремль развернул многоуровневую информационную операцию, направленную на блокирование продажи Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине.
Действия Кремля по выходу из Соглашения об утилизации плутония (PMDA) имеют целью немедленно заблокировать возможную продажу США крылатых ракет Tomahawk Украине и являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, которую Россия активно ведет против Запада.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
8 октября Москва продолжила информационное давление на Вашингтон, пытаясь повлиять на решение о передаче Tomahawk Киеву. Представители Кремля вновь утверждали, что американские военные якобы будут вынуждены «непосредственно участвовать в ракетных ударах Tomahawk», и отмечали, что эти поставки «не повлияют на решимость России достичь своих военных целей» и «не изменят ситуацию на фронте».
На возможные поставки Кремль отреагировал угрозами в адрес Соединенных Штатов. Госагентство ТАСС распространило заявление Александра Степанова из Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который назвал ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве с Кубой «симметричным ответом» на потенциальные поставки Tomahawk.
По словам Степанова, поставки российских баллистических ракет «Искандер» и «Орешник» на Кубу будут «оправданным ответом».
«Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Кремль продолжает использовать многоуровневые информационные операции, чтобы сдержать США от продажи ракет Tomahawk Украине«, — говорится в отчете.
Вероятно, выход России из соглашения PMDA призван усилить нарратив Кремля о якобы обострении российско-американских отношений и отвлечь внимание Вашингтона от Украины, направляя его на двусторонние контакты и переговоры по контролю над вооружениями.
Напомним, Госдума РФ одобрила выход из Соглашения об управлении и утилизации плутония (PMDA), подписанного с США в 2000 году. Соглашение обязывало обе страны утилизировать не менее 34 т плутония военного класса — количества, достаточного для 17 тыс. ядерных боеголовок. Москва объяснила свое решение тем, что «Соединенные Штаты приняли ряд новых антироссийских мер, которые фундаментально меняют стратегический баланс». Россия уже приостанавливала выполнение PMDA в 2016 году.
К слову, ранее в ISW высказали оценку, что Россия пытается склонить США к нормализации отношений с помощью ядерных угроз и экономических стимулов, но сознательно затягивает войну в Украине.