Выход России из соглашения по ядерному плутонию: какие истинные мотивы Кремля

Президент России Владимир Путин на фоне Кремля / © Associated Press

Реклама

Действия Кремля по выходу из Соглашения об утилизации плутония (PMDA) имеют целью немедленно заблокировать возможную продажу США крылатых ракет Tomahawk Украине и являются частью более широкой кампании рефлексивного контроля, которую Россия активно ведет против Запада.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

8 октября Москва продолжила информационное давление на Вашингтон, пытаясь повлиять на решение о передаче Tomahawk Киеву. Представители Кремля вновь утверждали, что американские военные якобы будут вынуждены «непосредственно участвовать в ракетных ударах Tomahawk», и отмечали, что эти поставки «не повлияют на решимость России достичь своих военных целей» и «не изменят ситуацию на фронте».

Реклама

На возможные поставки Кремль отреагировал угрозами в адрес Соединенных Штатов. Госагентство ТАСС распространило заявление Александра Степанова из Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, который назвал ратификацию Госдумой соглашения о военном сотрудничестве с Кубой «симметричным ответом» на потенциальные поставки Tomahawk.

По словам Степанова, поставки российских баллистических ракет «Искандер» и «Орешник» на Кубу будут «оправданным ответом».

«Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Кремль продолжает использовать многоуровневые информационные операции, чтобы сдержать США от продажи ракет Tomahawk Украине«, — говорится в отчете.

Вероятно, выход России из соглашения PMDA призван усилить нарратив Кремля о якобы обострении российско-американских отношений и отвлечь внимание Вашингтона от Украины, направляя его на двусторонние контакты и переговоры по контролю над вооружениями.

Реклама

Напомним, Госдума РФ одобрила выход из Соглашения об управлении и утилизации плутония (PMDA), подписанного с США в 2000 году. Соглашение обязывало обе страны утилизировать не менее 34 т плутония военного класса — количества, достаточного для 17 тыс. ядерных боеголовок. Москва объяснила свое решение тем, что «Соединенные Штаты приняли ряд новых антироссийских мер, которые фундаментально меняют стратегический баланс». Россия уже приостанавливала выполнение PMDA в 2016 году.

К слову, ранее в ISW высказали оценку, что Россия пытается склонить США к нормализации отношений с помощью ядерных угроз и экономических стимулов, но сознательно затягивает войну в Украине.