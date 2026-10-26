Ядерное оружие / © Getty Images

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Сокращение американского военного присутствия в Европе или выход США из НАТО могут усугубить риск российской агрессии против Литвы, Латвии и Эстонии.

Об этом говорится в материале Forbes, посвященном оценкам эксперта по ядерному арсеналу России Спенсера Уоррена.

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По оценке Уоррена, после Украины потенциальными целями Москвы могут стать страны Балтии. Их вооруженные силы уступают русской армии по численности и военным возможностям. При отсутствии поддержки НАТО сдерживать возможное наступление России этим государствам будет гораздо сложнее.

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Эксперт также обратил внимание на прогнозы Датской службы военной разведки о темпах восстановления военного потенциала России.

Согласно приведенным оценкам, примерно через шесть месяцев Россия может быть готова к локальному вооруженному конфликту с соседним государством. Через два года она потенциально сможет начать региональную войну против нескольких стран Балтийского региона, а через пять лет — масштабный военный конфликт в Европе.

В то же время Уоррен считает, что европейские государства обладают достаточным потенциалом, чтобы противостоять России в обычной войне даже без участия американских войск. Однако возможное применение ядерного оружия существенно усложняет прогнозирование хода такого противостояния.

По мнению эксперта, Москва может рассматривать ядерный удар как один из сценариев, если российская армия окажется на грани поражения. Такой шаг мог бы быть направлен на то, чтобы предотвратить разгром российских войск, особенно если европейские силы будут создавать угрозу территории РФ.

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В то же время, опасения относительно возможного ответа со стороны США или Франции могут стать сдерживающим фактором для Кремля и заставить его отказаться от использования ядерного оружия.

На фоне ядерных угроз России Франция уделяет все больше внимания собственному ядерному потенциалу. По данным Forbes, президент Эммануэль Макрон поддерживает модернизацию французского ядерного арсенала и расширение возможностей ядерного сдерживания для защиты союзников.

Согласно данным Федерации американских ученых, ядерный арсенал Франции насчитывает около 290 боеголовок. Еще примерно 80 списанных боеголовок ожидают демонтажа.

Уоррен отмечает, что в случае войны между Россией и европейскими государствами без применения ядерного оружия страны Европы, вероятно, смогут одержать победу над российскими войсками в Балтийском регионе.

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Ранее сообщалось, что Польша стремится к тому, чтобы разместить в стране ядерное оружие Франции и Соединенных Штатов Америки.

Мы ранее информировали, что в Кремле истерически отреагировали на испытательный запуск французской баллистической ракеты М51.3, способной нести ядерный заряд, назвав его «громким и четким» посланием.

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