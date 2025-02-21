Выход США из ООН: республиканцы внесли законопроект в Конгресс

Республиканец Чип Рой из Техаса утверждает, что ООН ничего не делает.

Американские законодатели-республиканцы внесли в Конгресс законопроект о полном выходе США из ООН в 2025 году.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Законопроект, который внес сенатор-республиканец Майк Ли от штата Юта, также предусматривает выход из всех агентств, связанных с ООН, и прекращение финансирования деятельности этой международной организации.

“Организация Объединенных Наций превратилась в площадку для тиранов и место встречи для нападения на Америку и ее союзников. Мы должны перестать платить за них”, — заявил он.

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Сенатор Ли отметил, что президент Трамп поставил Америку на первое место, поэтому США должны выйти из "вымышленной организации" и отдать приоритет "реальным альянсам, обеспечивающим безопасность и процветание нашей страны".

Также известно, что такой законопроект хочет внести в Палату представителей республиканец Чип Рой из Техаса, утверждающий, что ООН ничего не делает.

"Несмотря на все деньги и внимание, эта коррумпированная глобалистская организация десятилетиями не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии", — сказал он.

При этом он напомнил о скандале с Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, некоторые сотрудники которого могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Около дюжины других республиканцев выразили поддержку законопроекту.

Напомним, в начале февраля Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека.

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