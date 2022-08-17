Выход государств Средней Азии из-под российского влияния: что означают военные учения США со странами ОДКБ

Страны-участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таджикистан, Киргизия и Казахстан проводят на территории Таджикистана военные учения "Региональное сотрудничество-2022".

Об этом сообщает сайт посольства США в Таджикистане.

Также в совместных маневрах принимают участие военнослужащие Узбекистана, Монголии и Пакистана.

Как объясняет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, проведение этих учений свидетельствует, что:

США уверенно укрепляют свое положение на «ближнем зарубежье» России, а проект ОДКБ уже полумертв.

Тандем США-Таджикистан станет плацдармом для действий США в регионе против России. В подтверждение "крепкого партнерства" США обязались выделить Таджикистану помощь в размере более $60 млн.

В перспективе РФ может получить на своих границах "новые Украины".

Таким образом, исторически близкие к России страны демонстрируют курс на уменьшение зависимости от политики главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Китай наблюдает, добьется ли Россия успеха в войне против Украины. Ведь успех РФ будет означать, что открытая агрессия работает, а Запад не противодействует этому. Тогда КНР получит зеленый свет делать с Тайванем все, что заблагорассудится.

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