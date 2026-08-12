Выходил голым на балкон: в Польше задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

В Польше задержали украинца, которого искал Интерпол / © Associated Press

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В польском Хшанове полицейские задержали 64-летнего гражданина Украины, который выходил голым на балкон многоквартирного дома, расположенного напротив детского сада. Мужчину разыскивал Интерпол.

Об этом сообщает InPoland.

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В Польше задержали украинца, стоявшего голым перед детским садом

В ходе проверки документов мужчины выяснилось, что его разыскивает Интерпол. Правоохранителей вызвала местная жительница, которая заметила голого мужчину. Патрульные прибыли по вызову 8 августа. Они быстро вычислили квартиру, где жил мужчина, и расхаживал голым на балконе перед детским садиком.

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Проверка через полицейские базы данных показала, что украинская система правосудия объявила его в международный розыск по «красной ноте». В Украине его подозревают в сексуальных преступлениях, в частности, против детей, за что ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Задержанный был помещен в изолятор временного содержания Хшановского управления полиции. Правоохранители уже оформили необходимые процессуальные документы, проинформировали подразделения международного сотрудничества и консульство Украины, а также приступили к подготовке к процедуре экстрадиции.

«Красная нота» является самым высоким сигналом международного розыска Интерпола. Она применяется к самым опасным преступникам для их выявления, временного ареста и последующей выдачи стране-инициатору расследования.

В Польше идет громкий суд по избиению украинца

Напомним, в польском Радоме начался суд по делу о жестоком избиении 41-летнего гражданина Украины Юрия Л. Инцидент произошел 19 декабря 2025 года после того, как украинец украл пиво из магазина. Продавцы закрыли его внутри и требовали компенсацию, а также сообщили о ситуации знакомому, который собрал друзей для нападения. Во время избиения нападавшие выкрикивали ксенофобские лозунги.

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Главным обвиняемым является бывший боец ММА Алекс Р., избивавший потерпевшего руками и ногами. В результате Юрий Л. получил тяжелые травмы головы и попал в реанимацию в критическом состоянии. Алексу Р., который признал свою вину и находится под стражей, грозит от 3 до 20 лет лишения свободы за нападение из-за национальности потерпевшего. Других участников избиения установить не удалось.

К ответственности также привлекли двух продавщиц — Марту У. и Анну Г. Они закрыли украинца в магазине и потребовали 1000 злотых за несообщение полиции о воровстве, из которых тот заплатил более 500 злотых. Женщины признали вину, им грозит до пяти лет заключения.

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