Выходные в Польше в мае 2022: будут ли работать пункты предоставления услуг украинским беженцам

1, 2 и 3 мая в Польше являются государственными праздниками. Сколько будет выходных в этом году, как будут работать центры предоставления административных услуг, магазины – в материале ТСН.ua

В мае в Польше 1 мая празднуют День труда, 2 мая – День флага, 3 мая – День Конституции. 1 и 3 мая являются государственными выходными, 2 мая – нет. Если взять дополнительный выходной в понедельник, что поляки и делают, то можно иметь длинный уик-энд. Такие майские выходные в Польше называют Majówka, в 2022 году они начинаются в субботу – 30 апреля и продлятся до вторника, 3 апреля.

В большинстве городов Польши в воскресенье – 1 мая и вторник – 3 мая государственные учреждения и крупные магазины не будут работать. Потому получить PESEL, решить другие бюрократические вопросы беженцы в эти дни не смогут. Нельзя будет закупиться в магазинах. В некоторых городах не будут работать госучреждения и магазины в понедельник, 2 мая. К примеру, в Варшаве 2 мая не будут работать пункт предоставления услуг беженцам из Украины, расположенный на Национальном стадионе города.

Продукты можно будет купить в небольших частных маркетах и маркетах, работающих при АЗС, вокзалах, аэропортах.

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