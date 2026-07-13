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Выходы были заблокированы: в пабе трагически погибли 27 человек (фото)
Предварительно, причиной пожара в популярном таиландском пабе Rong Beer Na Lat Phrao стало короткое замыкание в кондиционере, расположенном на потолке.
В Бангкоке произошел пожар в баре Rong Beer Na Lat Phrao. Погибли 27 человек, десятки пострадали.
Об этом сообщает Reuters.
Заведение находится на севере столицы Таиланда в оживленном районе с торговыми центрами, кинотеатрами, парками и рынком.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание кондиционера. В результате погибли 27 человек. 63 человека пострадали, 22 из которых находятся в критическом состоянии. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы локализовать огонь.
Два пожарных выхода были частично заблокированы, что мешало многим посетителям сразу выбраться из помещения. Большинство жертв могли погибнуть от отравления дымом.
Большинство погибших — граждане Таиланда в возрасте от 25 до 50 лет. Правоохранительные органы страны производят следственные действия.
Напомним, крупнейший город Пакистана, Карачи, потряс масштабный пожар в торговом центре Gul Plaza, который длился более суток. В настоящее время подтверждена гибель 14 человек.