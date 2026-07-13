Выходы были заблокированы: в пабе трагически погибли 27 человек (фото)

На месте пожара / © Associated Press

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В Бангкоке произошел пожар в баре Rong Beer Na Lat Phrao. Погибли 27 человек, десятки пострадали.

Об этом сообщает Reuters.

Заведение находится на севере столицы Таиланда в оживленном районе с торговыми центрами, кинотеатрами, парками и рынком.

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По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание кондиционера. В результате погибли 27 человек. 63 человека пострадали, 22 из которых находятся в критическом состоянии. Пожарным понадобилось около получаса, чтобы локализовать огонь.

Во время пожара погибли много людей / © Associated Press

Два пожарных выхода были частично заблокированы, что мешало многим посетителям сразу выбраться из помещения. Большинство жертв могли погибнуть от отравления дымом.

Большинство погибших — граждане Таиланда в возрасте от 25 до 50 лет. Правоохранительные органы страны производят следственные действия.

В пабе погибли люди / © Associated Press

Напомним, крупнейший город Пакистана, Карачи, потряс масштабный пожар в торговом центре Gul Plaza, который длился более суток. В настоящее время подтверждена гибель 14 человек.

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