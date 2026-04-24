Выиграл $400 000: военного США судят за нечестные ставки на захват Мадуро

Военному США предъявили обвинения за нечестные ставки на захват Николаса Мадуро / © ТСН

Американского военного Геннона Кена Ван Дайка обвинили в использовании секретных планов Пентагона для ставок на платформе Polymarket. Пользуясь доступом к данным о сроках захвата венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, он обогатился более чем на 400 тыс. долл.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Обвинение военного, который обогатился на захвате Мадуро

Минюст объявил об обнародовании обвинительного акта в отношении Геннона Кена Ван Дайка. Его подозревают в незаконном использовании конфиденциальной правительственной информации для собственного обогащения, присвоении непубличных данных государства, мошенничестве с товарными контрактами, электронном мошенничестве и проведении незаконной финансовой операции.

По версии следствия, военный применял чувствительную засекреченную информацию для ставок на платформе прогнозных рынков Polymarket. В документе отмечается, что он был причастен к подготовке и проведению военной операции США по задержанию Мадуро под названием Operation Absolute Resolve и воспользовался доступом к секретным данным о ней для получения прибыли.

«Нашим военнослужащим доверяют засекреченную информацию для того, чтобы они могли выполнять свои задачи максимально безопасно и эффективно, и им запрещено использовать эту чрезвычайно чувствительную информацию для личного финансового обогащения», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон подчеркнул, что прогнозные рынки не могут быть площадкой для злоупотребления секретной информацией.

«Обвиняемый, вероятно, предал доверие, которое ему оказали Соединенные Штаты, использовав засекреченную информацию о чувствительной военной операции для ставок на ее сроки и результаты с целью получения прибыли. Это классический инсайдерский трейдинг и является незаконным в соответствии с федеральным законодательством. Лица, которым доверено охранять государственные тайны, обязаны их защищать вместе с военнослужащими, а не использовать для личного обогащения», — высказался Клейтон.

Помощник директора ФБР Джеймс С. Барнакл-младший заявил, что Ван Дайк заработал более 400 тыс. долл., «торгуя результатами событий, связанных с Венесуэлой, после того как узнал об операции благодаря своей службе в армии США».

Детали поступка военного, который ставил на захват Мадуро

Согласно материалам обвинительного акта, обнародованного в федеральном суде Манхэттена, Ван Дайк в рамках своих служебных обязанностей подписывал соглашения о неразглашении, которыми обязывался «никогда не разглашать, не публиковать и не раскрывать в письменной, устной форме, поведением или любым другим способом… любую засекреченную или чувствительную информацию», связанную с военными операциями. Ориентировочно с 8 декабря 2025 года и как минимум до 6 января военный был привлечен к подготовке и реализации операции по захвату Мадуро, имея доступ к непубличным засекреченным данным о ней.

В 2025 году платформа прогнозных рынков Polymarket запустила бинарные контракты относительно возможных событий, связанных с Венесуэлой и Мадуро. Среди них — вероятность появления «вооруженных сил США в Венесуэле до» определенной даты, отстранение Мадуро от власти до определенного срока, возможного вторжения США до 31 января, а также сценарий, по которому президент Дональд Трамп «применит военные полномочия в отношении Венесуэлы» до конкретной даты.

Как отмечается в деле, примерно 26 декабря 2025 года Ван Дайк зарегистрировал аккаунт на Polymarket, пополнил его и начал делать ставки на события, связанные с Венесуэлой и Мадуро. В период с 27 декабря 2025 года до вечера 26 января он сделал около 13 ставок. Все они были на результат «да» по таким сценариям:

«Вооруженные силы США в Венесуэле до 31 января 2026 года»,

«Мадуро будет отстранен до 31 января 2026 года»,

«Вторгнутся ли США в Венесуэлу до 31 января»,

«Применит ли Трамп военные полномочия в отношении Венесуэлы до 31 января».

Общая сумма ставок составляла примерно 33 034 долл., и при этом Ван Дайк уже владел засекреченной информацией об операции Absolute Resolve.

В ночь на 3 января американские силы задержали Мадуро вместе с женой в Каракасе, а уже через несколько часов президент США сообщил об успешном завершении операции. После официального объявления на Polymarket несколько контрактов по Венесуэле были закрыты со значением «да», в частности те, что касались устранения Мадуро и присутствия американских войск. В результате Ван Дайк выиграл свои ставки, а его прибыль, по версии следствия, составила около 409 881 долл.

После этого военный якобы перевел основную часть средств в иностранное криптовалютное хранилище, а затем — на новый онлайн-брокерский счет. В день проведения операции он также снял большинство средств со своего аккаунта Polymarket.

После появления в медиа и соцсетях сообщений о подозрительной активности на рынках, связанных с Мадуро, Ван Дайк, по данным следствия, пытался скрыть свое участие. Военному предъявлено обвинения:

по трем эпизодам нарушения Закона о товарных биржах, каждый из которых предусматривает до 10 лет заключения,

одному эпизоду мошенничества с использованием электронных средств связи (до 20 лет заключения),

одному эпизоду незаконной финансовой операции (до 10 лет лишения свободы).

Напомним, в январе стало известно, что неизвестный пользователь Polymarket выиграл более 400 тыс. долл., поставив на отставку Мадуро за считанные часы до спецоперации США. Новый аккаунт, созданный в конце декабря, уверенно наращивал ставки именно на январское устранение диктатора, потратив в общей сложности около 32 500 долл. Выигрыш ставки спровоцировал подозрения в использовании инсайдерской информации.