Выиграл почти 400 тысяч долларов и чуть не умер: как отмененный джекпот обернулся трагедией для британца

Джон Райдинг

76-летний британец Джон Райдинг пережил сердечный приступ после того, как выиграл около 377 тысяч долларов в онлайн-казино. Дело в том, что выплату аннулировали якобы из-за технического сбоя.

Об этом сообщает BBC .

Что известно о курьезе с джекпотом

Как сообщается, мужчина сорвал джекпот 16 марта. Сначала выигрыш даже подтвердил менеджер букмекерской компании William Hill, а денежные средства появились на его счету.

Впрочем, уже на следующий день начисления аннулировали, объяснив это ошибкой, по которой игрокам начислили «некорректные суммы». Вместо выигрыша на счет вернули всего 15,40 фунтов, а сам Джон потерял доступ к своему аккаунту и не смог разрешить ситуацию из-за службы поддержки.

По словам мужчины, резкий эмоциональный стресс от потери выигрыша привел к сердечному приступу — его госпитализировали и врачи боролись за его жизнь. Семья назвала пережитое «ужасной неделей».

«После нескольких дней, когда я не мог ни с кем поговорить – не в состоянии решить какую-либо проблему – я лег в постель и почувствовал себя очень плохо, что привело к госпитализации на машине скорой помощи с сердечным приступом», – рассказал Джон.

По мнению потерпевшего, William Hill должна иметь «некий моральный компас, решить это дело мирным путем и почтить победу».

"Они не могут просто игнорировать это и говорить, что им не повезло, и признать, что это выигрыш, потому что деньги поступили на мой счет", - считает мужчина.

Реакция букмекеров

В компании заявили, что «очень жаль слышать о состоянии г-на Райдинга». Там пожелали ему скорейшего выздоровления. Отмечается, что во время плановой проверки активности платформы была обнаружена проблема, влиявшая на игру Jackpot Drop, которая временно приводила к зачислению неправильных сумм на балансы игроков.

«Хотя мы быстро обнаружили и решили эту проблему, в течение короткого периода времени средства по ошибке засчитывались на некоторые счета клиентов, которые не были правильно сгенерированы в результате действительного или должным образом функционирующего игрового процесса», — отметили в букмекерской компании.

В то же время юристы сообщают, что подобные случаи не единичны, и рассматривают возможность коллективного иска против букмекеров, поскольку не всегда могут законно ссылаться на свои правила для отмены выплат.

