Выигрыш в лотерею заставил семью скрываться и сменить фамилию: что произошло

Выигрыш / © pixabay.com

Многие люди мечтают выиграть в лотерею, но для одной пары выигрыш превратился в настоящее испытание. Тысяча фунтов стерлингов в неделю пожизненно, выигранные в лотерею в начале 80-х, не принесли одной британской семье финансовой свободы, а стали источником постоянных проблем и заставили их сменить имя и скрываться.

Об этом пишет издание The Mirror.

Как рассказал друг супругов, в 1980-х они выиграли £1,000 в неделю на всю жизнь. Казалось бы, финансовая свобода — мечта, но на самом деле выигрыш принес им немало проблем и даже заставил прятаться от родственников.

«Они уже были „состоятельными“ родственниками для обеих семей. На самом деле они были просто верхним средним классом. Они продали свой дом и фактически скрывались более четырех лет, потому что их родственники были абсолютно безжалостны и пытались отследить их, чтобы получить свою долю», — рассказал друг супругов на Reddit.

Ситуация осложнилась настолько, что их детям в возрасте 10 и 14 лет пришлось уйти из школы, а сама семья даже сменила фамилию, чтобы хоть немного вернуть анонимность.

«Я однажды пришел домой из школы и увидел машину, полную их родственников, которые ждали, чтобы поговорить с моим братом о том, где его друзья. Это было страшно. К счастью, наши соседи вмешались и заставили их уйти. Мой брат прятался в доме, он их узнал и спустился в переулок позади нашего дома. После этого мы почти не видели его друга, думаю, они переехали в большой город на Восточном побережье», — добавил он.

В комментариях к публикации пользователи также выражали недоумение:

«Это невероятно, что £1,000 в неделю могло привести к такому поведению. Даже если в 80-х это было много, все равно этого недостаточно, чтобы назвать себя чрезвычайно богатыми. Скорее это деньги, чтобы хорошо обеспечить себе пенсию».

«Какую „долю“ эти люди вообще ожидали получить? Тысяча фунтов в неделю — это замечательно и обеспечило бы комфорт большинства людей, но это не деньги, чтобы стать супербогатыми. Если они уже были верхним средним классом, дополнительные £52 тыс. в год ничего бы не изменили».

«Меня поражает, насколько бесстыдными могут быть люди».

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Великобритании Кит Гоуф выиграл в лотерею 9 млн фунтов стерлингов (примерно 495 млн грн — ред.) и это разрушило его жизнь.