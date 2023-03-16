Выигрышный билет носил в кармане: мужчина едва не потерял 26 млн долларов

В Австралии мужчина купил лотерейный билет и несколько недель не знал о своем призе. Сумма выигрыша составила 26 миллионов долларов.

Об этом пишет Casino.org.

Через две недели он снова пришел в магазин и услышал, как люди говорили о новом владельце джекпота Powerball. После этого мужчина проверил цифры в своем билете и понял, что он победитель последнего розыгрыша. Его выигрыш составил почти 26,5 миллиона долларов.

Австралиец признался, что потом просто забыл о нем, билет все время был в кармане.

Мужчина не собирается кардинально менять свою жизнь из-за большой суммы денег: планирует отправиться в путешествие.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

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