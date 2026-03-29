Дональд Трамп

Реклама

Дополнено новыми материалами

В воскресенье, 29 марта, появление неизвестного дрона вызвало остановку вылета президентского самолета Air Force One из Международного аэропорта Палм-Бич во Флориде. В то время на борту находился президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил американский консервативный политик Дэвид Фримен в своем аккаунте на платформе Х.

По его словам, дрон пролетел опасно близко во время взлета Air Force One.

Реклама

Его появление вызвало реагирование службы безопасности, поскольку на борту находился президент Дональд Трамп.

Инцидент привел к немедленной остановке самолета и развертыванию вертолетов для обеспечения безопасности окружающего воздушного пространства.

Журналист издания Fox News Ник Сортор опубликовал видео операции с участием вертолетов.

«В аэропорту был объявлен запрет на посадку, пока вертолеты обыскивают район. Молитесь за безопасность 47-го ежедневно», — написал он.

Реклама

Напомним, в ноябре прошлого года истребитель F-16 ВВС США перехватил гражданский самолет, нарушивший временно ограниченное воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция президента Дональда Трампа.