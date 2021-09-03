Выловил из реки три сотни велосипедов: в Париже 11-летний мальчик спасает Сену от металлического мусора

Среди самых интересных его находок — оружие и ювелирное украшение.
11-летний парижанин спасает Сену от металлического мусора.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.
Рафаэль стал эко-активистом, когда увидел в Интернете ролики о том, как люди чистят водоемы от металла. На Рождество мальчик попросил в подарок магнит. И начал с ним исследовать Сену. Рафаэль выловил из реки три сотни велосипедов, две сотни самокатов и сотню колясок, использующихся в супермаркетах. Среди самых интересных его находок — оружие и ювелирное украшение.
За свою деятельность мальчик получил от парижской мэрии медаль. И вскоре устроит выставку находок на берегу Сены — чтобы привлечь внимание горожан к проблемам защиты окружающей среды.