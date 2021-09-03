Выловил из реки три сотни велосипедов: в Париже 11-летний мальчик спасает Сену от металлического мусора

Выловил из реки три сотни велосипедов: в Париже 11-летний мальчик спасает Сену от металлического мусора

Среди самых интересных его находок — оружие и ювелирное украшение.

11-летний парижанин спасает Сену от металлического мусора.

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Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 сентября.

Рафаэль стал эко-активистом, когда увидел в Интернете ролики о том, как люди чистят водоемы от металла. На Рождество мальчик попросил в подарок магнит. И начал с ним исследовать Сену. Рафаэль выловил из реки три сотни велосипедов, две сотни самокатов и сотню колясок, использующихся в супермаркетах. Среди самых интересных его находок — оружие и ювелирное украшение.

За свою деятельность мальчик получил от парижской мэрии медаль. И вскоре устроит выставку находок на берегу Сены — чтобы привлечь внимание горожан к проблемам защиты окружающей среды.

Новости мира: 11-летний парижанин Рафаэль спасает Сену от металлического мусора

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