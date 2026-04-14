Вымирание человечества из-за ИИ: в США назвали мотив нападения на руководителя OpenAI

нападение на руководителя OpenAI / © Associated Press

На прошлой неделе в Сан-Франциско было совершено нападение на генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Подозреваемый по делу бросил «коктейль Молотова» в дом генерального директора OpenAI. Мужчина заявил, что человечество вымрет из-за искусственного интеллекта.

Мотив нападения на Сэма Альтмана — ненависть подозреваемого к технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNBC.

Человечество вымрет из-за искусственного интеллекта: заявление подозреваемого в нападении на директора OpenAI

Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого в покушении на убийство документ, в котором подробно описаны намерения подозреваемого, все номера и адреса нескольких других руководителей, членов совета директоров и инвесторов компании OpenAI.

В прокуратуре Сан-Франциско подтвердили, что мотивом покушения на убийство стала именно ненависть мужчины к ИИ. Поэтому подозреваемый решил убить руководителя компании Сэма Альтмана.

Подозреваемому, Даниэлю Морено-Гамме, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Также ему предъявили федеральные обвинения, в том числе за попытку повреждения и уничтожения имущества посредством взрывчатки и хранения незарегистрированного огнестрельного оружия.

Подозреваемый тщательно готовился к воплощению замысла. Решение не было спонтанным.

Морено-Гамма позже заявил о намерении убить Альтмана и предупредил о «неизбежном вымирании» человечества из-за искусственного интеллекта.

Подозреваемый создал документ, который назывался «Ваше последнее предупреждение». Он заявил, что пытался убить «жертву-1», которой, вероятно, являлся именно Сэм Альтман. Также он перечислил имена других руководителей и инвесторов компании.

Во второй части созданного им документа, который называется «Еще несколько слов о нашем вымирании, которое надвигается», он описал возможные риски, которые представляет искусственный интеллект для человечества. В нем говорилось о вымирании людей.

В конце документа подозреваемый оставил такую приписку непосредственно Альтману: «Если каким-нибудь чудом вы останетесь в живых, то я восприму это как знак сверху, чтобы искупить свою вину».

Что еще известно о нападении на Сэма Альтмана

Из первых подробностей дела стало известно, что случай произошел в пятницу, 10 апреля. Около 03:37 утра Морено-Гамма бросил в дом Альтмана зажигательное устройство, похожее на коктейль Молотова.

Из-за бутылки начался пожар в верхней части ворот подъездной дорожки. После этого подозреваемый по делу скрылся. К счастью, пострадавших не было.

В материалах дела говорится, что подозреваемый приехал в штаб-квартиру OpenAI около пяти часов утра. Там он бросил стул в стеклянную дверь и стал угрожать поджечь здание и убить всех внутри.

На место прибыла полиция и Морено-Гамму арестовали.

Атаки и самоубийства из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может вызывать действительно губительные мотивы. Недавно британский школьник покончил с собой после общения с языковой моделью. Парню удалось обойти настройки безопасности ChatGPT и получить подробную инструкцию, как именно все сделать.

Также известно о случае, когда мужчина влюбился в свою «ИИ-жену». Через несколько дней он покончил с собой, ведь языковая модель посоветовала ему это и запустила обратный отсчет.

Еще одним известным случаем является то, как мужчина потерял 100 тысяч евро после общения с ChatGPT. IT-консультант из Амстердама вложил все свои сбережения в вымышленный искусственным интеллектом проект.