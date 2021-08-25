Вынесли огнетушители, топор и подголовник: в аэропорту Кабула ограбили российский вертолет

Вынесли огнетушители, топор и подголовник: в аэропорту Кабула ограбили российский вертолет

Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России.

Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в аэропорту Кабула. Грабители вынесли из вертолета все, что смогли, в частности документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию. Мародеры забрали и подголовник сиденья бортпроводника.

Об этом пишет Baza.

Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России, когда смогла попасть на территорию аэропорта — с 22 августа боевики террористического движения "Талибан" взяли под охрану гражданский сектор.

Отмечается, что вертолет был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали. С 2020 года эксплуатантом Ми-8МТВ стала компания Utair.

Напомним:

Афганистан начали покидать военные, которые обеспечивают проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены.

которые обеспечивают проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены. Страны Большой Семерки требуют от "Талибана" разрешить эвакуацию людей после 31 августа. Впрочем, исламистское движение хочет, чтобы все иностранные эвакуационные рейсы завершились до этой даты. Талибы запрещают афганцам приближаться к аэропорту Кабула.

Новости мира: США планируют завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа

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