Вынесли огнетушители, топор и подголовник: в аэропорту Кабула ограбили российский вертолет

Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России.
Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в аэропорту Кабула. Грабители вынесли из вертолета все, что смогли, в частности документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию. Мародеры забрали и подголовник сиденья бортпроводника.
Об этом пишет Baza.
Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России, когда смогла попасть на территорию аэропорта — с 22 августа боевики террористического движения "Талибан" взяли под охрану гражданский сектор.
Отмечается, что вертолет был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали. С 2020 года эксплуатантом Ми-8МТВ стала компания Utair.
Напомним:
- Афганистан начали покидать военные, которые обеспечивают проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены.
- Страны Большой Семерки требуют от "Талибана" разрешить эвакуацию людей после 31 августа. Впрочем, исламистское движение хочет, чтобы все иностранные эвакуационные рейсы завершились до этой даты. Талибы запрещают афганцам приближаться к аэропорту Кабула.