Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вынесли огнетушители, топор и подголовник: в аэропорту Кабула ограбили российский вертолет

Вынесли огнетушители, топор и подголовник: в аэропорту Кабула ограбили российский вертолет

Фото: t.me/bazabazon

Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России.

Неизвестные ограбили российский вертолет Ми-8МТВ в аэропорту Кабула. Грабители вынесли из вертолета все, что смогли, в частности документацию, огнетушители, аварийный топор, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию. Мародеры забрали и подголовник сиденья бортпроводника.

Об этом пишет Baza.

Исчезновение внутренностей вертолета обнаружила летная команда из России, когда смогла попасть на территорию аэропорта — с 22 августа боевики террористического движения "Талибан" взяли под охрану гражданский сектор.

Отмечается, что вертолет был зарегистрирован на ООН и закреплен за Сомали. С 2020 года эксплуатантом Ми-8МТВ стала компания Utair.

Напомним:

  • Афганистан начали покидать военные, которые обеспечивают проведение эвакуации аэропорта Кабула, который остался единственным местом, откуда афганцы и иностранцы могут покинуть страну. Эвакуацию проводят военные транспортники, коммерческие рейсы приостановлены.
  • Страны Большой Семерки требуют от "Талибана" разрешить эвакуацию людей после 31 августа. Впрочем, исламистское движение хочет, чтобы все иностранные эвакуационные рейсы завершились до этой даты. Талибы запрещают афганцам приближаться к аэропорту Кабула.

Новости мира: США планируют завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа

Новости мира: США планируют завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа
Следующая публикация