Вынуждали ставать на колени: в Польше жестоко поиздевались над украинскими детьми

В польском Ольштыне украинских подростков избили и унижали из-за национальности.

Нападение на украинских подростков в Ольштыне

Нападение на украинских подростков в Ольштыне / © inpoland

В польском городе Ольштын расследуют нападение на двух украинских детей.

Об этом пишет издание InPoland.

По официальной информации Управления городской полиции в Ольштыне, инцидент мог произойти во время майских выходных на территории Старого города.

В ответе на журналистский запрос издания, представитель полиции Яцек Вильчевский сообщил, что правоохранители уже приняли заявление о возможном преступлении, выясняют все обстоятельства и устанавливают личности всех участников инцидента.

Резонанс в соцсетях

В InPoland отмечают, что информация о нападении впервые появилась в соцсетях, в пабликах для живущих в Польше украинцев.

По информации, которая распространяется в сети, пострадали два брата из Украины в возрасте 12 и 14 лет. Утверждается, что младший парень вместе с другом подошел к группе польских девушек, чтобы познакомиться.

Полские девушки якобы начали оскорблять и дергать ребят, потому что узнали, что они украинцев. Когда 14-летний брат подошел защитить младшего, одна из девушек якобы ударила его в лицо.

Далее утверждается, что девушки вызвали в поддержку старших знакомых ребят в возрасте примерно 20-30 лет. А эти поляки уже жестоко избили 14-летнего парня.

В частности, утверждается, что украинского парня заставляли вставать на колени и целовать обувь, а также угрожали «вывезти в багажнике».

Мать ребят на видео рассказала, что польская полиция сначала отказывалась принимать заявление об избиении и издевательствах на национальной почве.

Ранее сообщалось, что у Варшаве поляк с ножом напал на украинца из-за национальности.

