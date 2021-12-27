Выпал голым из окна: в Москве погиб российский националист, поддерживавший агрессию против Украины

По предварительным данным, Егор Просвирнин находился в наркотическом опьянении.
Российский журналист, бывший главный редактор запрещенного в РФ националистического сайта "Спутник и погром" Егор Просвирнин погиб.
Об этом сообщают "Московский комсомолец", Telegram-каналы Baza и 112.
Голый мужчина выпал из окна пятого этажа в центре Москвы. Рядом с ним лежал нож и газовый балончик, которые он якобы выбросил перед падением. Вскоре стало известно, что это российский националист Егор Просвирнин. Ему было 35 лет.
По предварительным данным, мужчина находился в наркотическом опьянении. Соседи рассказали, что весь день в съемной квартире, где жил Просвинин с семьей, была слышна ругань.
Утром супруга даже вызывала полицию, но затем заявила, что якобы все нормально.
Telegram-канал 112 утверждает, что в момент падения дома находилась жена. "Лента.ру" пишет, что в момент происшествия Просвирнин находился в квартире один. Предсмертной записки журналист не оставил.
По данным СМИ, в квартире следователи обнаружили неизвестные таблетки, которые отправили на экспертизу.
Кто такой Егор Просвирнин
В июле 2017 года "Роскомнадзор" внес сайт Егора Просвирнина "Спутник и Погром" в список заблокированных из-за "пропаганды идей национальной и религиозной розни". Сам погибший националист поддерживал агрессивную политику Кремля, захват Крыма и войну на Донбассе, призывал к аннексии Беларуси Россией.
Напомним, что в России к 15 годам тюрьмы приговорили историка Дмитриева, который открыл правду о терроре в СССР.