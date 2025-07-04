Андрей Бадалов. Фото: росСМИ

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В Москв ена Рублевском шоссе погиб 62-летний вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. По предварительным данным, он выпал с балкона 17 этажа жилого дома, хотя жил на десятом. Происшествие произошло в элитном районе Рублевка, где проживают высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Об этом сообщают российские СМИ.

Информацию о гибели Бадалова подтвердили в самой компании. На месте работают правоохранители и оперативные службы. По предварительной версии следствия, речь идет о самоубийстве, однако окончательных выводов еще нет.

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Дочь погибшего Марина Дробачевская, которая работает в концерне «Алмаз-Антей», рассказала в комментарии ВЧК-ОГПУ, что в последнее время ее отец был в подавленном состоянии, часто приходил домой уставший и расстроенный, но не говорил о намерениях покончить с жизнью. Она также вспомнила, что после смерти жены в 2018 году Бадалов не замкнулся в себе, поддерживал активное общение с родными.

«Я не знаю, как это произошло. Случайно, а может подвели. Записок никаких он мне не оставил», — отметила она.

В компании «Транснефть» Бадалов отвечал за цифровую трансформацию и информационные технологии. До этого он работал в НИИ «Восход», который специализируется на разработке государственных автоматизированных систем.

Смерть Андрея Бадалова стала очередной в череде загадочных смертей топ-менеджеров российских нефтегазовых компаний. С 2022 года в России регулярно фиксируют преждевременные смерти представителей высшего управленческого звена отрасли. Часто это выглядит как падение из окна, отравление или внезапная остановка сердца. Примечательно, что в некоторых случаях погибли также члены семей, как это было, например, с топ-менеджером «Новатэка» Сергеем Протосеней.

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Громкой стала смерть руководителя транспортного подразделения «Газпрома» Леонида Шульмана, которого 30 января 2022 года нашли мертвым в ванной его загородного дома. В октябре 2024-го из окна выпал бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев. Также загадочно погибли топ-менеджеры «Лукойла»: Александр Субботин (умер во время «шаманского ритуала»), Равиль Маганов (выпал из окна больницы), Владимир Некрасов (внезапно умер от сердечного приступа), Виталий Робертус (умер весной 2024 года).

Несмотря на официальные версии, эти смерти вызывают немало вопросов, в частности у родственников погибших.