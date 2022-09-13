Выпал за борт и утонул: в России загадочно погиб топ-менеджер корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

По официальной версии полиции, российский чиновник, занимавшийся развитием авиационной доступности Дальнего Востока, выпал с катера на полном ходу.

В понедельник, 12 сентября, стало известно о загадочной гибели в Приморском крае РФ директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу организации.

Несчастный случай с чиновником произошел еще вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева острова Русский. По официальной версии российских полицейских, Печорин выпал из катера на полном ходу.

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Поиски пропавшего мужчины на море и побережье длились два дня. К спасательной операции привлекли городских и краевых спасателей МЧС, пожарные формирования.

Известно, что Печорин принимал участие во Восточном экономическом форуме, который проходил во Владивостоке с 5 по 8 сентября.

Чиновник занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Участвовал в развитии Единой дальневосточной авиакомпании, созданной в 2021 году.

Напомним, ранее председатель совета директоров российской нефтяной компании "ЛУКойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и скончался.

А в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области обнаружили мертвым заместителя гендиректора Единого расчетного центра "Газпрома" по вопросам корпоративной безопасности. Мужчину нашли в петле

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