Выпил много пива и ничего не помнит: в Венгрии украинец пытался изнасиловать женщину (фото)

Выпил много пива и ничего не помнит: в Венгрии украинец пытался изнасиловать женщину (фото)

Подозреваемого задержали через два дня после совершенного преступления.

В Венгрии 25-летний украинец пытался изнасиловать женщину. Он набросился на местную жительницу посреди улицы, повалил ее на землю, однако потерпевшая вырвалась от нападающего.

Об этом сообщила полиция Венгрии.

Инцидент произошел возле железнодорожной станции Силашлигет. Там 55-летняя женщина вышла из поезда и по грунтовой дороге шла домой. На нее напал неизвестный мужчина, который пытался изнасиловать женщину. Пострадавшей удалось вырваться и убежать домой, она вызвала полицию.

Венгерская полиция два дня искала подозреваемого. Впоследствии его задержали в городе Гедельйо. Им оказался 25-летний гражданин Украины. Во время первого допроса мужчина опровергал свою причастность к преступлению. Он рассказал, что в тот день ездил за покупками, а вернувшись домой, сразу уснул. Однако во время второго допроса мужчина признался, что выпил в тот день много пива и плохо помнит о событиях. Он также вспомнил, что видел женщину, которая лежала на траве, а он пытался с ней сделать "что-то плохое". Расследование дела продолжается.

Напомним, в Венгрии прямо на поле умер 18-летний футболист.

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