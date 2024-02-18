Выпил рюмку с самого утра: Медведев в очередной раз пригрозил ядерным ударом "по четырем столицам"

Главный алкоголик государства-агрессора снова решил насмешить Сеть своими не самыми умными мыслями.

Заместитель председателя Совбеза РФ сделал очередное абсурдное заявление. Он решил напугать всех ядерным ударом по четырем столицам.

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем телеграмм-канале.

По мнению сумасшедшего, развал России будет иметь гораздо более "страшные последствия", чем результаты "обычной, даже самой затяжной войны". Мол, попытки вернуть Россию к границам 1991 г. приведут только к одному.

"До глобальной войны с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. Киевом, Берлином, Лондоном, Вашингтоном. По всем другим прекрасным историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", — решил испугать мир путинского муртада.

Ранее Буданов оценил, решится ли РФ применить ядерное оружие.

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