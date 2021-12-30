"Выполняли свой долг": в Лондоне королевская гвардия прошлась прямо по ребенку (видео)

Военные утверждают, что после происшествия солдат вернулся и проверил состояние ребенка.

В Лондоне Королевская гвардия во время дежурства чуть не затоптала мальчика.

Об этом сообщает The Sun.

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Соответствующее видео инцидента обнародовано на TikTok. На кадрах видно, как двое королевских гвардейцев маршируют по людной улице Лондона. Вдруг на их пути появляется мальчик. Несмотря на это, солдаты не остановились и один из них прошелся прямо по ребенку, который упал гвардейцу под ноги. Перед тем солдат крикнул мальчику уйти, однако ребенок не успел среагировать.

Как пишет The Sun, военные утверждают, что после события солдат проверил состояние ребенка и убедился, все ли в порядке с мальчиком.

"Нам стало известно об инциденте в лондонском Тауэре, случившемся во время обычного патрулирования. Дежурные гвардейцы предупредили население о приближении патруля, но, к сожалению, ребенок неожиданно выбежал впереди солдата. Солдат попытался переступить через ребенка и продолжил исполнение своего долга", – объяснил представитель британской армии.

Напомним, в Великобритании задержали 19-летнего парня, который на Рождество проникал в Виндзорский замок, чтобы убить королеву Елизавету II.

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