Выпрашивают еду и деньги: в Европе иностранцы выдают себя за беженцев из Украины, чтобы получить помощь

Иностранцы, в частности россияне, притворяются украинцами. Иногда они попадают в скандальные истории, чем позорят Украину.

Иностранцы в Европе притворяются украинскими беженцами, чтобы получить бесплатную еду, одежду, деньги или любую другую помощь.

Это заметил украинский писатель и преподаватель Андрей Курков, о чем рассказал Facebook.

"После ивента я шел поужинать и проходил мимо ресторанчика, в который пытался войти парень лет 25-ти, а сотрудник ресторана его не впускал", — рассказывает Курков.

По его словам, парень на ломаном английском объяснял, что он из Украины, голоден и просил бесплатно поесть.

"Я решил как-то помочь и остановился. Сказал сотруднику, что я тоже из Украины и могу перевести, чтобы парню было легче объяснить свою ситуацию. Когда я обратился к парню на украинском, у него немного перекосило рот. Он что-то прошептал совсем на другом, но тоже на славянском, и ушел. То есть оказался совсем не украинцем. Я объяснил сотруднику ресторана, что тот хлоп не был украинцем. Мужчина посмотрел на меня так, словно он это и сам знал", — говорит писатель.

Поскольку сначала все подумали, что речь идет о россиянине, в комментариях Курков уточнил, что точно не понял, на каком языке ему ответил псевдоукраинец: чешский, словацкий или один из балканских.

В комментариях пользователи рассказали истории из собственного опыта, как иностранцы, в частности россияне, притворяются украинцами.

"У меня год назад была подобная история в Варшаве. Какие-то женщины балканской внешности шли с табличкой, что они беженцы из Украины и просили деньги. Я у них спросил на украинском, откуда именно они. Они молча спрятали табличку и быстро разошлись в разные стороны", – говорит Виктор Хоменко.

"Когда я находился в Германии в самом начале войны, знакомая писала, что на улице встретила довольно молодого парня, который приставал к прохожим немцам и немкам (преимущественно) и просил деньги на еду, показывая табличку, повесившую на грудь, что он украинец. Знакомая подошла и услышала, что он пытается общаться с прохожими на русском языке и спросила тоже на русском, может ли она чем-то ему помочь.

Парень услышал ее, и выражение его лица изменилось, и он спросил: "А вы что понимаете по-русски?". Тогда она сказала уже на украинском: "А я и на украинском понимаю!". Как только парень услышал украинский язык, он бросился бежать от нее. Так она догадалась, что он россиянин и просто просил деньги у немцев под видом украинца", — отмечает Олекса Танасиенко.

Нередко злоумышленники в Европе совершают мошеннические действия – собирают деньги якобы на ВСУ, которые затем присваивают.

"В Варшаве и Вильнюсе (наверное, еще где-то) на площадях, где много туристов, работают подростки, обернутые украинскими флагами, с ящичками на груди, где пишет о каких-то мифических сборах в помощь войску. Мошеннические шайки. На вопросы путаются с ответами. Самое гадкое, что в наших флагах, от них все отмахиваются", — рассказала в комментариях глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк.

Некоторые россияне просто позорят Украину, притворяясь нашими гражданами.

"В начале года в Испании был случай, когда две семьи россиян выдали себя за украинцев. Их поселили в гостинице, на полном обеспечении. Через несколько дней понапивались и дебоширили так, что владелец вызвал полицию. Полиция вызвала переводчика, переводчик поняла, что имеет дело не с украинцами", – добавили в комментариях.