Выпрыгнул из мешка с игрушками: 11-летнюю девочку ужалил скорпион (фото, видео)

Откуда скорпион появился в мешке для игрушек – неизвестно.
В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил выскочивший из мешка с игрушками скорпион. Инцидент произошел в селе Тарасково Наро-Фоминского района.
Об этом сообщает Telegram – канал Mash.
По словам мамы ребенка, девочка высыпала игрушки из мешка, после чего оттуда неожиданно выпрыгнуло членистоноге и ужалило дочь в руку.
"Она сначала не поняла даже, кто ее так ужалил. Говорит, совсем легко так, как комарик. Начала смотреть, а это скорпион", – рассказала Татьяна телеканалу " 360" .
До приезда медиков родители сами обработали место укуса. Врачи диагностировали у школьницы токсическое действие яда, ей укололи антидот и госпитализировали.
"Сейчас с малышкой все хорошо. Откуда скорпион появился в мешке для игрушек – неизвестно. За границу семья не выезжала, — говорится в сообщении.
Напомним:
Сильные штормы принесли в курортный город Асуан на юге Египта ядовитых скорпионов. От их укусов уже скончались три человека. Еще около 450 человек были ужалены, но выжили. Жителям курортного города и отдыхающим рекомендуют не выходить на улицу, а особенно в парки.
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