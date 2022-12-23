Выпрыгнул с балкона в поисках "дозы": в России лавина снега раздавила наркозависимого

Наркозависимого из подмосковья в России раздавило снегом после того, как он выпрыгнул с балкона.
Мать замкнула 33-летнего Даниила Артамонова дома из-за его наркотической зависимости, однако тот все же нашел способ получить новую дозу.
Об этом сообщает Телеграмма-канал Mash.
Мужчина выпрыгнул с балкона квартиры в поисках новой дозы, а сверху получил лавину снега, которую сбросили коммунальщики. Следствие – переломанные конечности и многочисленные гематомы.
Отмечается, что потерпевший долго кричал от боли на холодной земле. Приблизительно в 13.30 очевидцы вызвали скорую. Мужчине диагностировали переломы предплечий, множественные ссадины и гематомы тела.
Напомним, в больнице во временно оккупированном Мелитополе "кадыровец" под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту.
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