Выпрыгнул с балкона в поисках "дозы": в России лавина снега раздавила наркозависимого

Наркозависимого из подмосковья в России раздавило снегом после того, как он выпрыгнул с балкона.

Мать замкнула 33-летнего Даниила Артамонова дома из-за его наркотической зависимости, однако тот все же нашел способ получить новую дозу.

Об этом сообщает Телеграмма-канал Mash.

Мужчина выпрыгнул с балкона квартиры в поисках новой дозы, а сверху получил лавину снега, которую сбросили коммунальщики. Следствие – переломанные конечности и многочисленные гематомы.

Отмечается, что потерпевший долго кричал от боли на холодной земле. Приблизительно в 13.30 очевидцы вызвали скорую. Мужчине диагностировали переломы предплечий, множественные ссадины и гематомы тела.

Напомним, в больнице во временно оккупированном Мелитополе "кадыровец" под действием наркотиков выстрелил в лицо гражданскому пациенту.

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