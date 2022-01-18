Выпущенные из КНДР баллистические ракеты достигли пятикратной скорости звука: подробности

Два снаряда с максимальной скоростью 5 Махов пролетели около 380 километров.

Две баллистические ракеты КНДР, выпущенные из аэродрома в Пхеньяне в сторону Японского моря утром в понедельник, 17 января, достигли пятикратной скорости звука.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщает информагентство Yonhap.

Как выяснили южнокорейские военные, снаряды поочередно выпустили из Международного аэропорта Сунан в 8:50 и 8:54 по местному времени. "Они пролетели около 380 км на высоте 42 км", — говорится в сообщении.

По данным информированного источника, ракеты летели с максимальной скоростью 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука.

Представитель JCS на условиях анонимности предположил, что последние испытания оружия в КНДР направлены на повышение ее способности последовательно запускать ракеты с повышенной точностью.

"Для получения дополнительной информации, в частности, о намерениях, стоящих за недавней серией запусков баллистических ракет малой дальности со стороны Севера, разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ", — заявил собеседник издания.

Он подчеркнул, что южнокорейские вооруженные силы обладают "возможностями как для обнаружения, так и для перехвата рассматриваемых снарядов, и постоянно укрепляют свою систему для реагирования на них".

Также читайте КНДР в четвертый раз за месяц запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Что касается типа ракеты, запущенной в понедельник, то JCS изучает "различные возможности", в том числе снаряд КН-23, созданный наподобие российской мобильной баллистической ракеты "Искандер".

Вскоре после последнего запуска Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание и назвал продолжающиеся испытания оружия Северной Кореей "крайне печальными".

Кроме того, южнокорейское Министерство объединения призвало Пхеньян не запускать ракеты, а возобновить диалог для достижения мира и стабильности на Корейском полуострове.

Также читайте КНДР с поезда запустила две ракеты в сторону Японского моря: подробности

Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе заявило, что ему известно о "запусках баллистических ракет", заявив, что последнее событие "не является непосредственной угрозой личному составу или территории США" и их союзников.

Напомним, что снаряды приземлились за пределами исключительной экономической зоны Японии. "Мы решительно осуждаем ряд действий Северной Кореи, в том числе неоднократные запуски баллистических ракет, угрожающих миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества", — заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.