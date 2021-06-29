Выпускники вызвали COVID-вспышку на Майорке и отправили более пяти тысяч человек на карантин

Выпускники вызвали COVID-вспышку на Майорке и отправили более пяти тысяч человек на карантин

Коронавирус распространился между отдыхающими со всей Испании и из-за рубежа.

В Испании почти пять тысяч человек находятся на карантине из-за вспышки COVID-19 на Майорке, связанной с выпускниками, которые отдыхали на средиземноморском острове на каникулах.

Об этом со ссылкой на координатора чрезвычайных ситуаций в Минздраве Испании Фернандо Симона в понедельник, 28 июня, сообщает The Associated Press.

По его словам, вечеринки, во время которых подростки праздновали завершение вступительных экзаменов в вузы, создали "идеальную питательную среду" для вируса, который распространился между отдыхающими со всей Испании и из-за рубежа.

Отмечается, что испанские органы здравоохранения слишком поздно поняли, что массовые гуляния привели к вспышке COVID-19, поэтому как только молодежь вернулась домой, по всей стране начали регистрировать новых больных.

После массового тестирования выпускников, в Испании подтвердили почти 1,2 тысячи связанных со вспышкой на Майорке заражений коронавирусом. Сейчас подростки, а также их контактные лица находятся на карантине.

Между тем в Финляндии обнаружили всплеск случаев заболевания COVID-19, связанный с футбольными фанатами, которые вернулись из России после матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

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