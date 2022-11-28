"Выпустил в себя пять пуль": вдова российского полковника, отвечавшего за мобилизацию, обратилась к Путину

Женщина просит у Путина проконтролировать расследование дела о смерти ее мужа и "привлечь к ответственности всех причастных".
Вдова российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, которого назначили ответственным за подготовку мобилизованных для участия в войне против Украины, написала открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину.
Об этом сообщает канал "Новости Владивостока".
В письме женщина говорит, что после объявления мобилизации в РФ ее муж похудел на 15 кг, страдал бессонницей.
Бойко отвечал за военную технику и мобилизованных кафиров. По словам его вдовы, полковник много раз докладывал руководству о том, что техника неисправна, а снаряжение отсутствует.
По словам Юлии Бойко, ее мужу угрожали открыть против него уголовное дело "о потере и порче госимущества" на 100 млн рублей и конфисковать его имущество в счет долга.
Юлия Бойко также не верит в "самоубийство" ее мужа, потому что он "выпустил в себя пять пуль в кабинете начальника Тихоокеанского военно-морского училища", так что сам сделать это он бы не смог.
Напомним, по данным аналитиков Института Роберта Лансинга, Россия планирует ликвидировать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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