"Выпустил всех демонов русского народа": эксперт рассказал, сколько россиян на самом деле поддерживают Путина

Эксперт убежден, что в России около 30-40% граждан активно поддерживают Путина, в то время как остальные одобряют его действия пассивно.

Российский диктатор Владимир Путин в контексте войны в Украине действовал не от собственного ума — он фактически придерживался всех наиболее злобных запросов "глубинного" русского народа.

Такое мнение высказал эксперт Тарас Загородний в эфире Freedom.

"Путин ничего нового не придумал. Путин фактически всей своей политикой придерживался запросов "глубинного" русского народа. Он выпустил всех тех демонов, которые сидят в русском народе. Он потакал всем этим запросам... И этот же народ одобряет то, что он делает", – уверен эксперт.

По словам Загороднего, большинство россиян пассивно поддерживают Путина, а "мега активно" — около 30-40 процентов.

"Именно вот этот "глубинный" народ, завистливый, готовый идти на уничтожение других и влечет других. Потому что те, кто пассивно поддерживает Путина, не готовы на активное сопротивление. Они скорее пойдут поддерживать Путина, тоже умирать в Украине, потому что у них подавлена воля", — считает эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что главная цель России в войне против Украины — это окончательная ликвидация "украинского вопроса". Он перечислил скрытые методы уничтожения Украины, к которым прибегает РФ уже десятки лет.

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