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Выпустили 5 тысяч ракет, диверсанты на улицах городов: что известно об обострении конфликта между Израилем и ХАМАС

Выпустили 5 тысяч ракет, диверсанты на улицах городов: что известно об обострении конфликта между Израилем и ХАМАС

Израиль атаковали боевики / Фото: Associated Press

В сторону Израиля запустили десятки ракет, а в стране звучал сигнал воздушной тревоги.

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

ТСН.ua собрал последние новости из эпицентра событий.

Как сообщает Jerusalem Post, в районе Гедерот из-за ракетной атаки погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек по всей стране ранены – двое в критическом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести, семь – с легкими травмами.

Израильские медиа сообщают о прямом попадании в дом в Тель-Авиве и здании в Ашкелоне. Также в Ашкелоне загорелись десятки автомобилей. В Иерусалиме было слышно взрывы и работало ПВО.

Последствия атаки / © Associated Press
Последствия атаки / Фото: Associated Press

Армия обороны Израиля и полиция попросили жителей оставаться в укрытиях.

Также сообщают о перестрелке между израильскими войсками и группировкой ХАМАС в Сдероте и проникновении боевиков на территорию Израиля на юге.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне и наносит ответные удары.

Шквал ракет обрушился на южные и центральные районы Израиля в субботу утром, в частности, и на Иерусалим, где сирены выли несколько раз, начиная с 8:15 утра. По меньшей мере, одна ракета попала прямо в здание регионального совета Гедерота, в результате чего погибла женщина в возрасте 60 лет", — пишет издание.

Вооруженные силы Израиля говорят, что наносят удары по целям в секторе Газа на фоне
Вооруженные силы Израиля говорят, что наносят удары по целям в секторе Газа на фоне "оценки ситуации" / Фото: Associated Press

"ХАМАС совершил комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям Командования тыла и оставаться поблизости территорий, которые охраняются. А жителей районов, граничащих с Газой просим оставаться дома", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается также о прямом попадании ракеты по зданию в Ашкелоне. В городе загорелись десятки автомобилей.

Как сообщил ЦАХАЛ, кроме ракетных обстрелов, "террористы пытались проникнуть в одно из южных поселений".

"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне. Со стороны Газы ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, а террористы проникают в территорию Израиля через разные пункты въезда", — говорится в заявлении армии.

Что говорят местные жители

Жительница маленького городка у границы с Газой кибуцу Беэри сообщила, что по улицам ходят террористы, она слышит выстрелы, пишет The Times of Israel. Двор Эфрат рассказала 12 каналу, что она не решается повышать голос выше шепота и что она забаррикадировалась в своем доме с ножом.

"Я слышу выстрелы", — говорит она.

Также местные СМИ сообщают, что есть жертвы после того, как террористы ХАМАС проникли в южный город Сдерот. Пока точно неизвестно, сколько именно террористов проникли в страну. Столкновения продолжаются.

Реакция властей

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирает чиновников службы безопасности на совещание, министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот. Также министр обороны одобрил призыв солдат запаса в соответствии с требованиями ЦАХАЛа.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа, пишет The Times of Israel. "Особая ситуация" позволяет военному командованию Тила ограничивать собрания и закрывать районы. Эта зона включает в себя крупные города Тель-Авив и Беэр-Шеб.

По состоянию на утро медицинскую помощь получили 16 человек по всей стране. Двое из них находятся в критическом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести, семь — получили легкие ранения.

Командиры ХАМАС выступили с заявлением

Военный командир ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал утренние атаки и проникновение "днем великой революции".

Он призывает израильских арабов взяться за оружие и поощряет арабов на границах Израиля присоединиться к нападению.

"Сегодня народ возвращает революцию и возрождает Марш возвращения", — сказал он.

В частности, Дейф призывает арабов в Иерусалиме и внутри Израиля, в Негеве, Галилее и районе Треугольника "поджечь землю под ногами оккупантов".

Кто такие ХАМАС: группировка, которая обстреливает Израиль и управляет сектором Газа

ХАМАС — крупнейшая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок и последовательный противник Израиля. Название переводится с арабского как "усердие", и одновременно это аббревиатура от полного имени движения: "Движение исламского сопротивления". Основан ХАМАС был в 1987 году после начала Первой палестинской интифады, или восстание палестинцев против контроля Израиля на Западном берегу реки Иордан и сектора Газа.

В своем уставе движение ставит целью уничтожение государства Израиль.

ХАМАС изначально имел два главных направления: военная борьба против Израиля, которую ведет ее военизированное крыло — бригады "Из ад-Дин аль-Кассам", а также развитие социальной поддержки для палестинцев.

Последний конфликт

Последний виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 10 мая и продолжался 11 дней до объявления перемирия 21 мая.

17 июня авиация Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ) нанесла ряд ударов по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Отмечалось, что эта бомбардировка — ответ на запуск огненных шаров боевиками ХАМАС в сторону израильских поселений, из-за которых начинаются пожары в населенных пунктах.

С 2014 года между Израилем и ХАМАСом периодически вспыхивало насилие, завершавшееся перемириями, о которых договаривались при посредничестве Египта, Катара и ООН.

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