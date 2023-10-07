Выпустили 5 тысяч ракет, диверсанты на улицах городов: что известно об обострении конфликта между Израилем и ХАМАС

В сторону Израиля запустили десятки ракет, а в стране звучал сигнал воздушной тревоги.

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

ТСН.ua собрал последние новости из эпицентра событий.

Как сообщает Jerusalem Post, в районе Гедерот из-за ракетной атаки погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек по всей стране ранены – двое в критическом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести, семь – с легкими травмами.

Израильские медиа сообщают о прямом попадании в дом в Тель-Авиве и здании в Ашкелоне. Также в Ашкелоне загорелись десятки автомобилей. В Иерусалиме было слышно взрывы и работало ПВО.

Последствия атаки / Фото: Associated Press

Армия обороны Израиля и полиция попросили жителей оставаться в укрытиях.

Также сообщают о перестрелке между израильскими войсками и группировкой ХАМАС в Сдероте и проникновении боевиков на территорию Израиля на юге.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне и наносит ответные удары.

Шквал ракет обрушился на южные и центральные районы Израиля в субботу утром, в частности, и на Иерусалим, где сирены выли несколько раз, начиная с 8:15 утра. По меньшей мере, одна ракета попала прямо в здание регионального совета Гедерота, в результате чего погибла женщина в возрасте 60 лет", — пишет издание.

Вооруженные силы Израиля говорят, что наносят удары по целям в секторе Газа на фоне "оценки ситуации" / Фото: Associated Press

"ХАМАС совершил комбинированную операцию, включающую ракетный обстрел и проникновение террористов на территорию Израиля. ЦАХАЛ будет защищать жителей государства Израиль, а террористическая организация ХАМАС заплатит очень высокую цену. Мы призываем общественность следовать указаниям Командования тыла и оставаться поблизости территорий, которые охраняются. А жителей районов, граничащих с Газой просим оставаться дома", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается также о прямом попадании ракеты по зданию в Ашкелоне. В городе загорелись десятки автомобилей.

Как сообщил ЦАХАЛ, кроме ракетных обстрелов, "террористы пытались проникнуть в одно из южных поселений".

"ЦАХАЛ объявляет состояние готовности к войне. Со стороны Газы ведется широкомасштабный ракетный обстрел израильской территории, а террористы проникают в территорию Израиля через разные пункты въезда", — говорится в заявлении армии.

Что говорят местные жители

Жительница маленького городка у границы с Газой кибуцу Беэри сообщила, что по улицам ходят террористы, она слышит выстрелы, пишет The Times of Israel. Двор Эфрат рассказала 12 каналу, что она не решается повышать голос выше шепота и что она забаррикадировалась в своем доме с ножом.

"Я слышу выстрелы", — говорит она.

Также местные СМИ сообщают, что есть жертвы после того, как террористы ХАМАС проникли в южный город Сдерот. Пока точно неизвестно, сколько именно террористов проникли в страну. Столкновения продолжаются.

Hamás terrorists seen clashing with Israeli сил в southern Israel. pic.twitter.com/uJWd07xpVO — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) October 7, 2023

Реакция властей

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху собирает чиновников службы безопасности на совещание, министр обороны Йоав Галант направляется в Гедерот. Также министр обороны одобрил призыв солдат запаса в соответствии с требованиями ЦАХАЛа.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа, пишет The Times of Israel. "Особая ситуация" позволяет военному командованию Тила ограничивать собрания и закрывать районы. Эта зона включает в себя крупные города Тель-Авив и Беэр-Шеб.

По состоянию на утро медицинскую помощь получили 16 человек по всей стране. Двое из них находятся в критическом состоянии, шесть — в состоянии средней тяжести, семь — получили легкие ранения.

Командиры ХАМАС выступили с заявлением

Военный командир ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением, в котором назвал утренние атаки и проникновение "днем великой революции".

Он призывает израильских арабов взяться за оружие и поощряет арабов на границах Израиля присоединиться к нападению.

"Сегодня народ возвращает революцию и возрождает Марш возвращения", — сказал он.

В частности, Дейф призывает арабов в Иерусалиме и внутри Израиля, в Негеве, Галилее и районе Треугольника "поджечь землю под ногами оккупантов".

Palestinian Fighters continue to roam the streets in Southern Israel where they are continuous to Massacring any Men, Women, and Children that they see. pic.twitter.com/yxo5Bpvq5G — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Кто такие ХАМАС: группировка, которая обстреливает Израиль и управляет сектором Газа

ХАМАС — крупнейшая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок и последовательный противник Израиля. Название переводится с арабского как "усердие", и одновременно это аббревиатура от полного имени движения: "Движение исламского сопротивления". Основан ХАМАС был в 1987 году после начала Первой палестинской интифады, или восстание палестинцев против контроля Израиля на Западном берегу реки Иордан и сектора Газа.

В своем уставе движение ставит целью уничтожение государства Израиль.

ХАМАС изначально имел два главных направления: военная борьба против Израиля, которую ведет ее военизированное крыло — бригады "Из ад-Дин аль-Кассам", а также развитие социальной поддержки для палестинцев.

Последний конфликт

Последний виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 10 мая и продолжался 11 дней до объявления перемирия 21 мая.

17 июня авиация Армии обороны Израиля (ЦАГАЛ) нанесла ряд ударов по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Отмечалось, что эта бомбардировка — ответ на запуск огненных шаров боевиками ХАМАС в сторону израильских поселений, из-за которых начинаются пожары в населенных пунктах.

С 2014 года между Израилем и ХАМАСом периодически вспыхивало насилие, завершавшееся перемириями, о которых договаривались при посредничестве Египта, Катара и ООН.

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