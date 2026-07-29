«Выпустили джина из бутылки»: в Польше нашли виновных в волне ненависти к украинцам

Ксенофобия в Польше / © ТСН

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В Польше выросли случаи насилия в отношении украинцев. Правительство страны обвиняет в разгаре ксенофобии «правых».

Такое заявление сделал представитель правительства Польши Адам Шлапка, которое цитирует Европейская правда.

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Он пояснил, что якобы из-за атмосферы безнаказанности, созданной «правыми», правительство не может справиться с ростом агрессии против украинцев в польских городах.

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«Такие настроения и такое чувство безнаказанности не возникают без причины», — уверен Шлапка.

Представитель правительства обвинил лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в том, что он ввел в польскую политику представителей радикальных сред, а некоторые политики правого крыла все чаще используют риторику, близкую к заявлениям ультраправого националиста с пророссийскими взглядами Гжегожа Брауна.

«Все это действия, которые в публичном пространстве фактически дают разрешение на ненависть», — заявил Шлапка.

Он подчеркнул, что польское правительство решительно осуждает проявления ненависти и насилия против граждан Украины и будет противодействовать им.

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Спикер правительства также раскритиковал президента Кароля Навроцкого за то, что тот не комментирует случаи ксенофобии в отношении украинцев.

«Лагерь „Объединенной десницы“ выпустил этого джина из бутылки. И мы видим последствия этого на улицах. Это просто варварские действия со стороны политиков», — подчеркнул Шлапка.

Нападения на украинцев в Польше — последние новости

Напомним, на днях во Вроцлаве возле магазина трое мужчин напали и жестоко избили украинскую пару из-за их национальности. Мужчины начали обижать ксенофобскими образами, после чего девушке порвали ухо и порезали шею, а ее парню нанесли серьезные травмы головы.

Об угрозах в свою сторону заявил украинский краевед, исследователь и руководитель государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев» Роман Маленков. Поводом стали сообщения о древних украинских могилах в Польше.

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