Выпустили комаров-"каннибало" и рыб-убийц: как Китай пытается остановить эпидемию

В южной китайской провинции Гуандун зафиксировали более 7 тысяч случаев чикунгуньи — это самая большая вспышка болезни в стране со времени первого подтверждения вируса в 2008 году. Большинство инфицированных обнаружили в промышленном городе Фошань, расположенном в 170 километрах от Гонконга.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Власти связывают резкий рост количества больных с сочетанием нескольких факторов — активными международными путешествиями, длительной жарой и рекордными ливнями, которые создали идеальные условия для размножения комаров.

Чикунгунья — это вирусное заболевание, передающееся через укусы инфицированных комаров рода Aedes. Оно редко бывает смертельным, однако вызывает высокую температуру, сыпь и сильную боль в суставах, которая может длиться месяцами или даже годами. Название болезни происходит с диалекта суахили и означает «наклоняться» — так описывают характерную походку пациентов, страдающих от острой боли.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти начали масштабную кампанию по уничтожению переносчиков. В водоемы выпускают комаров-слонов (Toxorhynchites), личинки которых уничтожают личинок Aedes и даже практикуют так называемое «компульсивное убийство» — убивают другие личинки, не поедая их. В отличие от обычных комаров, взрослые комары-слоны не пьют кровь и не переносят вирусов.

Параллельно в водоёмы Фошаня запустили 5 тысяч рыб, питающихся личинками комаров. Таким образом хищников привлекают на разных этапах развития насекомых. Для выявления потенциальных мест размножения комаров используют дроны. Местным жителям приказали убрать все ёмкости со стоячей водой возле домов, а за невыполнение этих требований предусмотрены штрафы до 10 тысяч юаней.

Кампания сопровождается другими жесткими мерами, напоминающими политику «нулевого Covid»: солдаты и коммунальные работники проводят массовое опрыскивание улиц и жилых помещений инсектицидами, инфицированных оставляют в больницах под москитными сетками, а в некоторых случаях специалисты заходят в помещения без согласия владельцев.

По данным местных властей, только на прошлой неделе было зафиксировано 3 тысячи новых случаев, но медики предполагают, что эпидемия уже прошла пик — 95% пациентов выписывают в течение семи дней. В то же время эксперты ВОЗ предупреждают, что из-за изменения климата и распространения комара Aedes в новые регионы, вспышки чикунгуньи могут становиться все более частыми, а риски — глобальными.

