Выразил протест: Иран призвал Россию исправить свою позицию относительно островов Персидского залива

В Москве состоялось заседание стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Залива.
Россия совместно со странами арабских государств Персидского залива сделала заявление, где подвергла сомнению принадлежность Ирана трех островов. Между тем, официальный Иран называет три острова Персидского залива: Абу Муса, Большой Томб и Малый Танб "навсегда своими".
Об этом сообщает The Islamic Republic News Agency.
"Генеральный директор по делам Персидского залива МИД Ирана вызвал посла России в Тегеране Алексея Дедова, чтобы выразить протест против заявления Москвы и арабских стран Персидского залива, в котором якобы отрицал суверенитет Ирана над тремя островами в Иране", — говорится в сообщении.
Али Реза Энаяти призвал российского посла скорректировать позицию, принятую по отношению к иранским островам по итогам шестой совместной министерской встречи в рамках стратегического диалога между Советом сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) и Российской Федерацией в Москве.
Энаяти подчеркнул, что три острова Персидского залива: Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб навсегда принадлежат Ирану.
Со своей стороны, российский посол отметил важность соблюдения территориальной целостности Ирана, заявив, что в ближайшее время сообщит об этом Москве.
Россия атаковала Украину иранскими дронами 11 июля.
Атаку "шахедами" РФ совершила в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы попытаться взорвать Черноморское зерновое соглашение и помешать членам Альянса оказывать больше военной помощи Украине.
Читайте также: