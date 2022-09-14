"Выразили соболезнования": ОДКБ направляет в Армению миссию для оценки ситуации, но не войска

Организация договора коллективной безопасности воздерживается от военного вмешательства в вооруженный конфликт меж Азербайджаном и Арменией.

Во вторник, 13 сентября, в режиме видеоконференции проведена внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности из-за нового обострения на границе Азербайджана и Армении.

Сообщение об этом заседании появилось на официальном сайте ОДКБ в ночь на среду, 14 сентября.

Участниками этой онлайн-встречи были премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садир Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода. О причинах отсутствия представителя еще одной страны-члена ОДКБ, самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, не сообщают.

“Премьер-министр Республики Армения проинформировал участников встречи о ситуации, которая сложилась в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, где начиная с полуночи 13 сентября 2022 года произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА, в результате чего есть погибшие и раненые. Участники заседания выразили соболезнования армянской стороне”, — говорится в сообщении.

В ходе заседания была достигнута договоренность о направлении в Армению миссии ОДКБ во главе с генсеком этой организации Станиславом Засем с участием начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова и представителей государств-членов ОДКБ. Миссия должна дать оценку ситуации и подготовить доклад, который будет рассмотрен на очередной сессии Совета коллективной безопасности, ориентировочно осенью этого года.

В азербайджанских Telegram-каналах сообщают, что ранее на сайте ОДКБ появилась информация о направлении в Армению контингента войск России и Белоруссии, но она быстро исчезла. Однако читателям удалось сделать скрин этого сообщения.

Фото: Associated Press

Напомним, в Армении называют обстрелы своих военных объектов на приграничной территории нарушением суверенитета, в Азербайджане уверяют, что не ведут боевых действий в пределах соседней страны.

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