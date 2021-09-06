"Вырезали не того ребенка": хирурги ошиблись и убили двух близнецов в утробе матери

"Вырезали не того ребенка": хирурги ошиблись и убили двух близнецов в утробе матери

Врачи приняли решение спасти жизнь здорового малыша, но во время операции допустили ошибку и прервали жизнь другого ребенка.

В британском Бирмингеме хирурги во время операции по прерыванию беременности перепутали младенцев, и вместо того, чтобы спасти ребенка, который мог выжить, убили двух.

Об этом пишет The Mirror.

Женщина была беременна близнецами, но как оказалось, один из младенцев имел задержку развития, то есть не сформировался должным образом в утробе матери.

Врачи приняли решение спасти жизнь здорового малыша, но во время операции допустили ошибку и прервали жизнь другого ребенка, в результате чего погибли оба младенцев. Матери сказали, что ее здоровый ребенок случайно умер в результате неудачной операции. Отмечается, что таких случаев Англии всего насчитывалось около 700.

Главный врач Бирмингемского женского и детского фонда здравоохранения, доктор Фиона Рейнольдс заявила, что этот инцидент является "роковой ошибкой".

"К сожалению, во время высокоспециализированной внутриутробной процедуры в 2019 году, которая предусматривала операцию в утробе матери, чтобы отделить и потенциально спасти жизнь одному близнецу, который разделил плаценту, произошла роковая ошибка. После этого трагического случая немедленно было проведено полное и всестороннее расследование, и результаты были переданы семье вместе с нашими искренними извинениями и соболезнованиями", — сообщила Рейнольдс.

После трагической ошибки медики разработали новый протокол для уменьшения вероятности повторения такого инцидента.

Представитель Королевского колледжа акушеров и гинекологов пояснил, что состояние проблемы с развитием у одного из близнецов возникают примерно от 10 до 20 процентов беременностей близнецами. Часто это случается, когда "один из младенцев не получает достаточного количества пищи через плаценту, чтобы расти нормально".

"В серьезных случаях выборочное прекращение может улучшить шансы на выживание нормально выращенного плода за счет существенно ограниченного роста однояйцевых близнецов", - объяснил он.

Напомним, в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке. О том, что внутри ребенка является нетипичное образования, узнали в конце беременности - плановое УЗИ показало увеличенный живот малыша.

Новости мира: в Израиле родилась девочка с близнецом в желудке

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