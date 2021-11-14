"Вырывали с корнями": в России жители выкорчевывали пни в березовой роще в поисках 100$ от "Орла и решки"

Местные жители очень хотели найти деньги, спрятанные ведущим Тимуром Родригесом.

В России в Казани съемка популярной программы "Орел и решка" заставила местных перекорчевать березовую рощу. Все из-за по традиции оставленных 100$ ведущим программы "Орел и решка".

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Об этом сообщают "Казанские ведомости".

Все происходило в березовой роще, расположенной в Дербышках Советского района столицы Татарстана. Накануне вышел очередной выпуск программы "Орел и решка", в которой ведущий Тимур Родригес спрятал бутылку из $100 в одном из лесных пней.



Местные, посмотревшие выпуск раньше, по часовому поясу Владивостока, вышли "на охоту" уже ночью, остальные присоединились днем.

Желание у жителей Казани найти заветные 100$ было столь сильным, что, как сообщает издание, они выкорчевывали пеньки с корнями.

Были ли найдены кем-то такие желанные 100$, не сообщается.

Напомним, что столичном метро нашли владельца праздничного свертка.

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