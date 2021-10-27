"Вышел играть, а нашли мертвым на обочине": 7-летнего ребенка посреди улицы загрызла собака

"Вышел играть, а нашли мертвым на обочине": 7-летнего ребенка посреди улицы загрызла собака

Ребенок вышел поиграть в саду, а домой уже не вернулся.

Семилетний мальчик Джеймс Макнилис из Кейфера, штат Оклахома, США погиб после того, как его ранила собака, которую менее месяца назад его семья нашла брошенной на обочине.

Об этом сообщает сайт Mirror.

Родители мальчика сообщили о его пропаже в полицию 20 октября около 19:20. Ребенок вышел на улицу поиграть в саду, но не вернулся домой на ужин.

Тело мальчика нашел его папа Майкл Макнилис спустя примерно 15 минут после вызова скорой помощи.

За несколько недель до инцидента брошенную на обочине собаку семья Макнилис забрала к себе. По их словам, до рокового момента пес смешанной породы корги и шетландской овчарки не проявлял никаких признаков агрессии.

Офис шерифа округа Крик и офис судебно-медицинской экспертизы Оклахомы расследуют нападение. "По нашим предварительным данным, это действительно было какое-то животное", — сообщил шериф округа Крик Брет Боулинг.

mirror.co.uk

Пока собака находится в службе контроля за животными. Будет ли проведена эвтаназия пока не известно.

Семья Макнилис растеряна и находится в шоковом состоянии: "Мы чувствуем себя одинокими и потерянными без него, мы делаем все от нас зависящее, но это просто невыносимо. Без нашего маленького мальчика очень больно".

Папа семилетнего Джеймса поделился своим горем в Facebook: "Наш сын был так полон жизни и света, он собирался изменить мир. И он все еще с нами. Его свет изменит мир".

Напомним, 17 сентября такое же горе произошло и с 9-летним Фрэнки из Великобритании. Мальчика загрыз до смерти 45-килограммовый терьер. Собаку в парк отдыха привела подруга семьи. Родители оставили ребенка наедине с псом на весь вечер, а когда вернулись – нашли мальчика на полу в крови.

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