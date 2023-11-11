"Вышел из квартиры в штанах пенсионерки": в Германии пакистанец изнасиловал 93-летнюю женщину

Мигрант уже был осужден в Германии за изнасилование.

На востоке Германии в городке Райхенбах-им-Фогтланд 49-летний мигрант из Пакистана изнасиловал 93-летнюю пенсионерку. Впоследствии женщина скончалась в больнице.

Об этом сообщает издание BILD.

По информации полиции, обидчик ворвался в квартиру своей 93-летней соседки в многоквартирном панельном доме.

"Преступник оттолкнул пенсионерку, сел на диван и снял штаны. Женщина защищалась, но мужчина укусил ее в грудь. Он действовал настолько грубо, что Лина Л. сломала несколько костей, в том числе таз. По показаниям, после преступления Мохаммед А. вышел из квартиры в штанах пенсионерки, а свои висели у него на плече", — говорится в отчете правоохранителей.

Известно, что тяжело раненую женщину он бросил в коридоре. Впоследствии Лину нашел сын.

Вскоре женщина скончалась в больнице. И хотя врачи называют непосредственной причиной смерти пневмонию, прокуратура уверена, что исконной причиной было сексуальное насилие. Преступнику грозит пожизненный срок.

Окончил 5 классов и 25 лет жил на соцвыплаты

Информация о гражданине Пакистана небегато, но полицейски рассказали, что Мохаммад А. перебрался в Германию еще подростком, в 1998 году. Там он окончил пять классов. С тех пор нигде не работал, жил на пособие и так и не получил гражданства ФРГ.

В 2012 году он уже был приговорен к пяти годам заключения за изнасилование.

Напомним, в Хмельницкой области 41-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девушку, сначала напоив ее алкоголем.

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