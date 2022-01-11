Вышел в магазин с другом: в Алматы застрелили 21-летнего юношу

Вышел в магазин с другом: в Алматы застрелили 21-летнего юношу

Погибший учился в университете.

Во время массовых беспорядков в Алматы, охваченном протестами Казахстане, погиб житель Жанаозена, студент пятого курса Алматинского университета энергетики и связи Ислам Торебек.

Об этом сообщает lada.kz со ссылкой на мать парня.

По ее словам, трагедия произошла 6 января. Парень во время протестов находился дома. А 6 января вышел с другом в магазин, чтобы пополнить запасы продуктов.

Женщина говорит, поскольку дома не было доступа в Интернет, ее сын не знал о беспорядках на улицах Алматы. В этот день Ислам и попал под обстрел, в результате чего погиб на месте.

Известно, что Ислам Торебек учился в Алматинском университете энергетики и связи и должен был получить диплом в этом году. В марте Ислама исполнилось бы 22 года.

Напомним, в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане президент страны отправил в отставку правительство, новым главой которого 11 января стал 49-летний Алихан Смаилов.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

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