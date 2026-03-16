Вышел в сад и спасся: новый лидер Ирана чудом пережил ракетный удар

Моджтаба Хаменеи / © Associated Press

Реклама

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выжил во время масштабного ракетного удара только по случайности, в то время как вся его семья погибла. Об этом свидетельствует утечка аудиозаписи руководителя протокола покойного офиса Али Хаменеи Мазахера Хоссейни.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Согласно обнародованным данным, баллистические ракеты Blue Sparrow попали в бункер Хаменеи во время празднования Рамадана. Моджтаба Хаменеи за несколько минут до взрыва вышел во двор «проверить сад». Этот шаг спас ему жизнь, в то время как его жена, сын и родители погибли на месте.

Реклама

«Божья воля заключалась в том, чтобы Моджтаба должен был выйти во двор, что-то сделать, а затем вернуться. Он был на улице и направлялся вверх, когда они попали в здание ракетой. Его жена, госпожа Хаддад, погибла мгновенно», — рассказывает на записи Хоссейни.

По информации источников, удар тремя ракетами преследовал цель полное уничтожение династии Хаменеи. После атаки нового лидера Ирана тайно эвакуировали российским военным самолетом в Москву. Сообщается, что ему была проведена операция в одном из дворцов Владимира Путина. Данные о состоянии здоровья отличаются: от легкой травмы ноги до ампутации или даже комы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что судьба Хаменеи остается неизвестной мировому сообществу.

«Мы не знаем… или он мертв, или нет. Скажу, что его никто не видел, что необычно. Многие говорят, что он сильно изуродован. Говорят, что он потерял ногу… Другие говорят, что он мертвый», — заявил президент США.

Реклама

Несмотря на то, что Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике и не записывал видеообращений, государственные СМИ Ирана распространили его письменное заявление с угрозами мести. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заверил, что лидер «чувствует себя хорошо и полностью контролирует ситуацию».

Что известно о нападении на семью Моджтаба Хаменеи

Ранее мы уже писали, 28 февраля новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время авиаударов США и Израиля.

Тогда Моджтаба Хаменеи находился в коме после авиаудара, в то время как власти в Иране оказались в состоянии полного беспорядка. По информации источников в Тегеране, Моджтаба Хаменеи госпитализирован в Университетскую больницу Сина. Значительная часть медучреждения заблокирована и охраняется сотрудниками спецслужб.