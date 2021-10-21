Выследил и жестоко искалечил до смерти: в Италии бывший любовник убил украинку

Выследил и жестоко искалечил до смерти: в Италии бывший любовник убил украинку

Итальянец признался в содеянном и отдал копам орудие убийства.

В итальянской Ломбардии в провинции Брешия погибла 49-летняя украинка. Женщину посреди улицы забили до смерти. Нападающим был ее бывший любовник 59-летний Эцио Галези.

Об этом пишет издание tgcom24.

По данным издания, пара разошлась около года назад. Вскоре девушка решилась на новые отношения.

Перед убийством экс-бойфренд, как отмечается, следил за женщиной и, когда она припарковала авто возле дома, сначала разбил молотком стекло в машине, а затем несколько раз ударил по голове бывшую. Женщина погибла на месте.

На крики женщины выбежали соседи, тогда же злоумышленник и признался в преступлении, а также отдал орудие убийства правоохранителям.

По информации журналистов, убитой является 49-летняя Елена Казанова, которая уже 15 лет жила в провинции Брешиа. Женщина принимала участие в экологических кампаниях с местными комитетами.

А Эцио Галези является отцом двух взрослых детей.

Напомним, в Италии близ города Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза, в заброшенном коттедже нашли мертвой 29-летнюю украинку Кристину Новак.

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