"Высокие" ценности: мать погибшего оккупанта возмущена, что его девушка вынесла из квартиры мебель (видео)

Действительно, что-то и получить от парня хочется.

Россияне никогда не отличались наличием ценностей и нравов. Так, девушка погибшего оккупанта не дождалась и 40 дней, как вынесла из его квартиры всю мебель. Мать захватчика, конечно, возмущена таким поведением.

Красноречивое видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Мать погибшего оккупанта жалуется на то, что девушка сына вынесла из его квартиры мебель

Как рассказала женщина, ее сын погиб 19 января на "СВО". У него осталась квартира, в которую во время пребывания в Украине он "пустил пожить" свою девушку. Следует заметить, что это довольно странная формулировка при описании отношений пары влюбленных, но для россиян ничего необычного.

"После всего этого не прошло и 40 дней, как девушка вынесла всю мебель из его квартиры", – возмущена женщина.

По ее словам, полиция не принимает никаких мер. Мол, все длится три месяца, а уголовного дела нет.

"У нас есть все чеки на покупку мебели!", – подчеркнула "убитая горем" мать "героя СВО", который положил свою жизнь в Украине за больного диктатора.

Бутусов с иронией акцентирует: девушку, конечно, можно понять.

"Она рассчитывала выйти замуж и сама получить всю компенсацию за смерть мужчины в Украине, а теперь все достанется матери. А так хоть гарнитур будет...", – шутит журналист.

Напомним, чеченец из армии РФ демонстративно избил российского солдата. Все из-за пьянства и мародерства.

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