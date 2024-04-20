"Высокие" ценности: мать погибшего оккупанта возмущена, что его девушка вынесла из квартиры мебель (видео)

Действительно, что-то и получить от парня хочется.
Россияне никогда не отличались наличием ценностей и нравов. Так, девушка погибшего оккупанта не дождалась и 40 дней, как вынесла из его квартиры всю мебель. Мать захватчика, конечно, возмущена таким поведением.
Красноречивое видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.
Как рассказала женщина, ее сын погиб 19 января на "СВО". У него осталась квартира, в которую во время пребывания в Украине он "пустил пожить" свою девушку. Следует заметить, что это довольно странная формулировка при описании отношений пары влюбленных, но для россиян ничего необычного.
"После всего этого не прошло и 40 дней, как девушка вынесла всю мебель из его квартиры", – возмущена женщина.
По ее словам, полиция не принимает никаких мер. Мол, все длится три месяца, а уголовного дела нет.
"У нас есть все чеки на покупку мебели!", – подчеркнула "убитая горем" мать "героя СВО", который положил свою жизнь в Украине за больного диктатора.
Бутусов с иронией акцентирует: девушку, конечно, можно понять.
"Она рассчитывала выйти замуж и сама получить всю компенсацию за смерть мужчины в Украине, а теперь все достанется матери. А так хоть гарнитур будет...", – шутит журналист.
Напомним, чеченец из армии РФ демонстративно избил российского солдата. Все из-за пьянства и мародерства.
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