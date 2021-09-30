"Высокий профиль безопасности и эффективности": в России заявили о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

"Высокий профиль безопасности и эффективности": в России заявили о завершении третьей фазы испытаний "Спутника V"

По словам Мурашко, получены новые данные о больших, огромных объемах исследования — более 23 тысяч человек.

Российские ученые завершили третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает российский Интерфакс.

"Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины ГамКовидВак или Спутник V. Она завершилась. При участии пациентов старше 60 лет. Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета", — отметил он.

По его словам, получены новые данные о больших, огромных объемах исследования — более 23 тысяч человек.

"Фактически мы сегодня видим хороший профиль безопасности, и институт Гамалеи разрабатывает новые свидетельства для вакцинации и использования вакцины", — добавил министр.

Напомним:

В общем российские ученые разработали четыре COVID-вакцины. В то же время ни один из препаратов не признан ни ВОЗ, ни ЕС.

В то же время Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации.

зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. В РФ зафиксированы случаи заражения COVID-19 после вакцинации. В январе 2021 года в России заявили о выпуске еще одной вакцины от коронавируса. Препарат называется "ЭпиВакКорона" .

. В феврале в РФ зарегистрировали третью российскую вакцину от коронавируса "КовиВак".

в РФ вакцину от коронавируса В сентябре стало известно, что еще одну вакцину разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Отмечено, что пока не выявили каких-либо побочных эффектов, а при благоприятном исходе испытаний препарат будет зарегистрирован в будущем году. В клинических исследованиях вакцины участвуют 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.

стало известно, что разрабатывает Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Отмечено, что а при благоприятном исходе испытаний В клинических исследованиях вакцины участвуют 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Между тем в России третий день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса. Так, за последние сутки там умерло 867 человек. Это максимальное значение с начала пандемии.

Спутник V: как эффективность российской вакцины усилили вдвое — "Секретные материалы"

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