Высокий уровень опасности: Польша призывает своих граждан покинуть Россию

Польша вслед за Эстонией и Болгарией обратилась к своим гражданам, проживающим на территории РФ, и призвала их покинуть страну-агрессора.

Также МИД Польши советует своим согражданам воздержаться от поездок в Россию.

Об этом сообщает МИД Польши в Twitter.

"МИД советует избегать каких-либо поездок в Российскую Федерацию в связи с войной в Украине и признанием Польши властями РФ недружественным государством ", — сказано в сообщении.

В польском ведомстве отметили, что из-за значительного сокращения количества польских дипломатических и консульских работников в России возможности предоставления непосредственной консульской помощи гражданам Польши очень ограничены.

"В случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций, эвакуация может оказаться значительно усложненной или даже невозможной", — отметили в МИД Польши.

⚠️Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej w związku z wojna на Ukrainie raz uznanием Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za panstwo nieprzyjazne.



➡️Więcej: https://t.co/ZDf0g99QNn pic.twitter.com/LU6mu5UID1 — Polak za granicą (@PolakZaGranica) September 27, 2022

Ранее в пресс-службах Министерства иностранных дел Болгарии и Эстонии призвали отказаться от поездок в Россию, а также по возможности покинуть страну. В ведомстве Болгарии подчеркивают, что к такому решению пришли "в связи с ухудшением ситуации". Находящимся в РФ советуют избегать мест массового скопления людей, учитывать обстоятельства и развитие ситуации.

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