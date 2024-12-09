Высокопоставленный чиновник Шотландии загремел в скандал с домогательствами к украинским беженкам

Политик посылал беженкам сообщения, задавал вопросы сексуального характера, посылал сердечки и эмодзи с поцелуями, и неоднократно спрашивал у одной из украинок, хочет ли она "встретиться за вином".

Политик-лейборист, глава горсовета Эдинбурга Кэмми Дэй атаковал украинских беженок в соцсетях сообщениями, в которых спрашивал об их сексуальных предпочтениях, пытался встретиться на свидание и посылал комплименты по поводу внешности.

Об этом сообщает Dailyrecord.

Двое беженок сказали журналистам, что не могут игнорировать нежелательные подходы Кэмми Дэя из-за его должности. Шотландские лейбористы отстранили политика от работы, и сейчас он находится в центре полицейского расследования по обвинению в неадекватном поведении.

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Одна из гражданок Украины, бежавшая от российского вторжения в 2022 году, рассказала, как ее засыпали сообщения от 50-летнего Дея, когда она прибыла в Эдинбург. Сообщения свидетельствуют о том, что политик задавал вопросы сексуального характера, присылал сердечки любви и эмодзы с поцелуями, а также неоднократно спрашивал у украинки, хочет ли она "встретиться за вином".

На большинство из этих сообщений беженка не ответила. Дей также связывался с ней в приложении для знакомств, где сообщения были более сексуальными.

Вот, что рассказали украинские беженки:

"С самого начала, когда я приехала в Шотландию, я была открыта для поиска новых друзей, поскольку я была одна в стране. После травмы войны я чувствовала себя одинокой, а также чужой в новой стране. Когда Кэмми Дэй впервые написал мне в нескольких соцсетях, я была удивлена, что мной заинтересовался человек столь высокой должности, а потом я несколько раз видела его на проукраинских мероприятиях".

"Он нашел и подписался на меня в соцсетях и начал интенсивно лайкать мои истории, посылая эмодзы с поцелуями, особенно когда я публиковала фотографии из тренажерного зала и бассейна".

"Однажды он нашел меня на сайте знакомств и написал мне сообщение, что было для меня очень странно, поскольку он уже следил за моими социальными сетями и знал, что я знаю, кто он".

Как рассказали украинки, они чувствовали, что должны быть "вежливыми", но пытались держаться подальше от сексуальных тем:

"Каждый раз, когда он писал мне в приложение для знакомств, я чувствовала давление, боялась сказать "нет" или сказать что-то не так".

"Я пыталась игнорировать все его намеки о сексе или встречах, потому что боялась его влияния и просто пыталась быть вежливой, чтобы избежать конфликта".

"Несколько моих друзей также столкнулись с подобной ситуацией, когда он написал им в социальных сетях и в приложении для знакомств. Одна из моих украинских подруг сказала, что этот человек некоторое время проявлял сексуальный интерес, но я не знаю, что на самом деле произошло и почему он интересовался именно украинками".

Еще одна беженка, выехавшая из Эдинбурга в другую страну, также подтвердила, что получила несколько сообщений от Дея через социальные сети и сайты знакомств, пока жила в городе.

"Он начал следить за мной, потом прислал много эмодзи и реакций на посты и попросил встретиться. Это было слишком, и я не знала, как сказать, что не хочу, чтобы он больше со мной общался из-за его положения. Вскоре после этого я уехала из Великобритании в другую страну и смогла забыть об этом. Я не догадывалась, что он также общался с другими. Это немного странно для главы городского совета делать такое", – рассказала украинка.

Детективы проверяют обеспокоенность поведением Дея за последние 18 месяцев. Они опросили ряд коллег-советников и чиновников, в том числе и тех, кто выражал обеспокоенность.

В декабре прошлого года советник сообщил о поведении Дея по отношению к одной украинской беженке, но представители совета сказали обратиться в полицию. Позже полиция заявила, что в отчетах не было состава преступления.

К слову, ранее возник скандал с турецким сериалом "Гений" (Deha), изобразившим украинских беженок как проституток.

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