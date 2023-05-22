Высокопоставленный генерал США в отставке проанализировал события на Белгородщине: "Это – маневр"

Генерал США в отставке бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Марк Гертлинг прокомментировал ситуацию в Белгородской области, куда зашли российские добровольцы.

Об этом пишет "Голос Америки".

Марк Гертлинг рассказал, что перед большим наступлением существует три вида маневров: первый – внезапные нападения, вызывающие панику среди врагов, второй – обманные маневры, чтобы создать ложное впечатление, третий – демонстративные наступательные действия без вхождения в контакт с врагом.

"Происходящее в Белгороде может быть частью обычных военных маневров, которые проводят перед реальными крупными наступательными операциями, чтобы запутать врага относительно того, где будет нанесен главный удар", — отмечает генерал США в отставке.

Напомним, в Государственном департаменте США отреагировали на ситуацию в Белгородской области. Там подчеркнули, что у них нет достоверной информации об этом событии и добавили, что единственным агрессором в войне является Россия.

Также военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан во время комментирования ситуации в Белгородской области отметил: российские власти не знают, что делать. Такого понятия, как российская граница, по словам Свитана, просто не существует.

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