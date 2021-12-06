Высокопоставленный судья подал в отставку из-за скандала с кокаином

Высокопоставленный судья подал в отставку из-за скандала с кокаином

Заместитель председателя высшего административного суда Греции не признает своей вины в незаконном хранении наркотиков, но ушел с занимаемой должности.

Греческий судья Панайотис Евстратиу, до сих пор занимавший должность заместителя председателя Государственного совета (высшего административного суда страны), подал в отставку после обвинений в хранении и распространении кокаина.

Об этом сообщает в понедельник, 6 декабря, греческое издание NewsBreak.

В противоправных действиях судья был заподозрен после задержания полицией в южном пригороде Афин трех иностранцев, у которых обнаружили наркотики. Они признались полицейским, что кокаин они получили у одного из жильцов многоквартирного дома, которым оказался судья Евстратиу.

По разрешению министра юстиции в помещении высокопоставленного судьи провели обыск и нашли пустую бутылку из-под кокаина. Панайотиса Евстратиу не заключили под стражу, поскольку в Греции существует особая процедура привлечения к ответственности судей.

66-летний Панайотис Евстратиу опровергает все обвинения и утверждает, что подал в отставку исключительно для сохранения престижа суда.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. В полиции говорят о самоубийстве, но адвокат Зинченко уверяет, что его застрелили.

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